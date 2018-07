Leider werden Fliegen meist nur als harmlose – wenn auch lästige – Insekten angesehen. Es hat sich aber gezeigt, daß die Fliege ein gefährlicher Feind der Menschheit ist. Deshalb ist es notwendig, immer wieder auf die wirtschaftlichen und vor allem gesundheitlichen Schäden hinzuweisen, die dieses Insekt verursacht. Die Fliegen bevorzugen als Brutstätten Abfallhaufen und Dunggruben, siedeln dann ins Haus über, wo sie durch ihre Ausscheidungen Lebensmittel verderben und beschmutzen; Die Fleisch- und Schmeißfliegen machen durch Eiablage Fleisch und Käse ungenießbar und richten einen Schaden an, der in die Millionen geht. Bemerkenswert ist außerdem, daß Fliegen und Stechmücken unserem Nutzvieh stark zusetzen. So ist festgestellt worder, daß Kühe in einem fliegenfreien Stall bis zu 35 v. H. mehr Milch geben.

Da die Fliegen ständig umherschwirren, ist es nicht verwunderlich, daß sie viele Infektionskrankheiten übertragen. Zum Glück sind nicht nur unsere Erkenntnisse über die von den Fliegen und Mücken ausgehenden Gefahren gewachsen, sondern es ist auch der deutschen chemischen Industrie gelungen, wirkungsvolle Bekämpfungsmittel zu entwickeln. Es hat sich ein auf Basis von Hexachlorcyclohexan hergestelltes Ungezieferbekämpfungsmittel in der Praxis hervorragend bewährt. Eine neue Gebrauchsform als Räucherstäbchen gestaltet seine Verwendung besonders einfach und billig. Die Räume bleiben nach einmaliger Behandlung mehrere Tage ungezieferfrei. Für Mensch und Haustier ist das Mittel völlig unschädlich. J. L.