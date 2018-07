N. Paris, im August

Die Entwicklung der französischen Industrieproduktion ist deswegen verhältnismäßig ungestört, weil die Hausse auf den Weltmärkten der Rohstoffe rechtzeitig zu Ende gegangen ist, so daß die Versorgung Frankreichs in keine größeren Schwierigkeiten geriet. Sind auch einige Kontrollmaßnahmen, zum Beispiel für Kupfer und Nickel eingeführt worden, so blieb doch im ganzen die Rohstoffverteilung frei, selbst für Zinn, Zink und Blei. Die beachtlichen Investitionen, die seit 1946 in die Grundstoffindustrien gemacht wurden, haben bewirkt, daß die Kohleförderung von 47 Mill. t im Jahre 1938 auf 55 Mill. und die Energieerzeugung in der gleichen Zeit von 21 Mrd. kWh auf 36 Mrd. gestiegen ist. Anderseits macht sich jedoch in der Eisenerzeugung der Mangel an Ruhrkoks empfindlich bemerkbar und hindert diese Industrie am der Entfaltung ihrer vollen Kapazität, die seit (Kriegsende stark ausgebaut wurde. Immerhin konnte auch hier gegenüber einem Monatsdurchschnitt von 518 000 t im Jahre 1938 im April ein Ausstoß von 827 000 t erreicht werden.

Der allgemeine Produktionsindex gibt aber kein Bild von der sehr differenzierten Lage in den einzelnen Industrien. Während zum Beispiel die Schuhindustrie in einer Krise ist, hat die Schiffbauindustrie jetzt nach der britischen den zweiten Platz inne. Auch die Bauindustrie ist bei weitem nicht voll beschäftigt, obwohl gegenüber 33 000 Wohnungen im Jahre 1947 im Vorjahr 68 000 gebaut wurden.

Schwierigkeiten ernster Art bereitet auch nach wie vor das Verhältnis von Lohn und Preis. Die Gehaltserhöhung um 10 v. H. in den ersten Monaten dieses Jahres hat die allgemeinen Preise erhöht, konnte sie aber nicht einholen, so daß neue Lohnforderungen – ausgehend vom Kohlenbergbau – erhoben wurden, denen sich die Arbeiter der Renault-Werke und anderer Industrien angeschlossen haben. Mit weiteren Lohnforderungen und neuen Preisschwierigkeiten muß vor allem im Herbst gerechnet werden. Der Index der Großhandels-Preise ist von 134 im März auf 141,1 im Mai gestiegen, der Index der Einzelhandels-Preise hat sich von 123,6 in der gleichen Zeit auf 129,3 erhöht.

Die Exporterlöse sanken von 124 Mrd. ffr. im März auf 115 im Mai, während die Importe in dieser Periode von 121,5 auf 140 gestiegen sind, so daß aus dem Aktiv-Saldo von 2,5 Mrd. im März, ein Passivum von 25 Mrd. im Mai geworden ist. Der Grund für diese Änderung liegt sowohl in der Hausse der importierten Rohstoffe wie in der Regierungskontrolle verschiedener Exporte und der Förderung einzelner Einfuhren durch Zollbegünstigungen, um den Binnenmarkt ausreichend zu versorgen. Diese Maßnahme erwies sich auch bei Fleisch und gewissen industriellen und chemischen Halbprodukten sowie Kunstfasern als notwendig. Die Erhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes wird unter diesen Umständen auch für die neue Regierung ein ökonomischer Banlanceakt von ungewöhnlicher Schwierigkeit bleiben und wird sowohl von der Selbstbeschränkung der Arbeitnehmer in ihren Lohnforderungen abhängig sein, wie von den Preisbewegungen auf den Weltmärkten, den Versorgungsmöglichkeiten der Industrie und ihren Exportchancen.