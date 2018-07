\/on der deutschen Bundespost ist für ganz besonders eilige Paketsendungen jetzt eine schnellere Beförderungsart als die normale geschaffen worden: das Schnellpaket und das Schnellpostgut. Diese beiden Arten werden mit Vorrang vor den übrigen Paketsendungen mit den günstigsten Transportmöglichkeiten der Deutschen Bundespost befördert und dem Empfänger am Bestimmungsort – auch an Sonn- und Feiertagen – unverzögert zugestellt. Die Sonderzuteilung endet an Werktagen um 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 12 Uhr. Ist in der Anschrift der Sendung die mit Blaustift umrandete Fernsprechnummer des Empfängers angegeben, so wird dieser vom Eingang eines Schnellpaketes oder Schnellpostgutes kostenlos fernmündlich unterrichtet. Die Vorzugsbehandlung der Schnellsendungen kostet bis 75 km 40, bis 150 km 50, bis 375 km 60, bis 750 km 70 und über 750 km 80 Pf. Zuschlag. Egs.