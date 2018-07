Im modernen Industriestaat ist die Vollbeschäftigung immer mehr zur Kernfrage von Wirtschaftstheorie und -politik geworden. Bisher wurde sie in der Praxis nur von planwirtschaftlich gelenkten Volkswirtschaften verwirklicht. Hanns-Joachim Rüstow hat in seinem bei J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen erschienenen Werk: „Theorie der Vollbeschäftigung in der freien Marktwirtschaft“ nun versucht, den Nachweis zu erbringen, daß ständige Vollbeschäftigung innerhalb der Marktwirtschaft ohne planwirtschaftliche Eingriffe zu erreichen und zu erhalten ist. Eine laufende Anpassung der Zahl der Arbeitsplätze an die Zahl der Arbeitsuchenden ist. dazu notwendig. Das wirtschaftliche Gleichgewicht im Sinne von Vollbeschäftigung besteht natürlich nur dann, wenn der Preis der Konsumgüter so hoch ist, daß auch auf den Arbeitsplätzen mit dem höchsten Kostenaufwand je Gütereinheit noch die Kosten gedeckt werden können. Die Deckung der Wiederbeschaffungskosten auf allen Einzelarbeitsplätzen setzt voraus, daß der wirkliche Gewinn nicht geringer bleibt, als der Differenzialgewinn der übermarginalen Betriebe. Die laufende Anpassung der Arbeitsplätze an die Zahl der Arbeitsuchenden muß durch Investition erreicht werden; die Nachfrage nach Arbeit bestimmt also die Höhe der Investition, wobei der Diskontsatz regulierend wirkt. Rüstow entwickelt den folgenden Gleichgcwichtsmechanismus: Sind mehr Arbeiter da als Arbeitsplätze, so entsteht ein Lohndruck, die Unternehmer machen Ersparnisse durch geringere Lohnzahlungen, das Banksystem wird entlastet, dadurch sinkt der Diskontsatz, was zu vermehrter Investition und Neueinstellung von Arbeitskräften führt. Sind dagegen nicht genügend Arbeitskräfte da, so führt das steigende Lohnniveau implicite zur Diskontheraufsetzung und Einschränkung der Investition. Dieser Gleichgewichtsmechanismus würde eine Volkswirtschaft also automatisch zur Vollbeschäftigung hinkorrigieren. Allerdings setzt er vor allem ein elastisches Lohnniveau voraus, wie Rüstow mit Recht bemerkt. Aber gerade das ist ja unter den gegenwärtigen Umständen nicht vorhanden. Es bleibt daher die Frage offen, wieweit sich der Gleichgewichtsmechanismus heute verwirklichen würde. Rüstow verspricht die Antworten auf alle Fragen, die seine Theorie unbeantwortet läßt oder nur anschneidet, in einem weiteren Werke „Wirtschaftspolitik der Vollbeschäftigung in der Marktwirtschaft“ zu erteilen. Man darf auf dieses Werk gespannt sein, da es – ebenso wie die vorliegende Theorie – fraglos eine Reihe neuer und interessanter Diskussionspunkte, um die auch aus politischen Gründen so wichtige Vollbeschäftigung bieten wird. C. v. S.