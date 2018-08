Inhalt Seite 1 — Was wird das Ausland dazu sagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer kennt sie nicht, die Eingeweihten, die bei jedem Ereignis, das sich in der deutschen Bundesrepublik abspielt, verzweifelt mit dem Kopf schütteln und ausrufen: „Was wird uns das wieder im Ausland schaden!“ Haben sie unrecht? Keineswegs. Alles, was sich bei uns begibt, enthält die Möglichkeit, die Potenz, die aristotelische Dynamis, sich in eine Halsstarrigkeit, in eine schwarze Niedertracht zu verwandeln, sobald es in das Energiefeld ausländischer Betrachtung gerät. Können wir dies ändern?

Es ist noch nicht lange her, da wurden wir heftig getadelt, weil wir die Reeducation nicht ernst genug nahmen. Wir waren Militaristen – und nun eben Deutsche. Dann warf man uns vor, wir wollten uns nicht aufrüsten lassen. Man schalt uns pflichtvergessen. Wir ließen uns bekehren, und weil wir der offenbar sehr unbegründeten Meinung waren, zu einer Truppe gehörten auch Soldaten, freuten wir uns, daß sich bei ihnen Verbände bildeten, die sich gegen jede Ohnemich-Politik für ein Zusammengehen mit dem Westen einsetzten, der Bundesregierung loyale Unterstützung ankündigten und versprachen, die Verfassung zu schützen. Ach, hätten wir uns doch nicht bekehren lassen! Nazi-Generale – so heißt es jetzt in den ausländischen Gazetten – sprechen zu ehemaligen Nazitruppen, Kriegsverbrecher lassen sich in deutschen Städten feiern ... Und wieder wackeln die Perücken: „Was glauben Sie, meine Damen und Herren, was uns das im Ausland schaden wird!“

Doch nicht nur halsstarrig sind wir, sondern auch hartherzig. Wir tun nichts, um den Arbeitslosen Arbeit zu geben. Und wenn wir es versuchen? Wenn wir erklären, wir könnten wohl für eine beträchtliche Zahl von ihnen wieder Lohn und Brot finden, wenn man es uns nur erließe, zwangsweise Kohle zu exportieren? Dann, ja dann ist von Arbeitslosigkeit nicht mehr die Rede. Die Kohle, so ist es beschlossen, wird weiter exportiert werden. Die Deutschen, die dem nicht freiwillig zustimmen wollen, erhalten eine scharfe Rüge, weil sie einerseits nichts gegen die Arbeitslosigkeit tun, aber andererseits noch obstinat werden, wenn man sie daran hindert. Und Vizekanzler Blücher, der dies in der deutschen Öffentlichkeit aussprach, wurde, wie eine englische Zeitung schrieb, von der Oberkommission „gehörig abgebürstet“. Wieder erhob sich in der Bundesrepublik ein allgemeines Schütteln des Kopfes: „Was glauben Sie wohl, was uns das im Ausland schaden wird!“

Ja, gerade in diesen Wochen taten wir vieles, was das Ausland an uns streng tadeln zu müssen glaubt. Da ist der Minister Erhard, der meinte, es sei den Amerikanern ernst damit, daß Handel und Wirtschaft in Europa liberalisiert werden müßten. So fuhr er denn mit gutem Gewissen nach den Vereinigten Staaten. Nach seiner Rückkehr aber sagte er resigniert: „Wir sind in allen unseren Bereichen der gewerblichen Erzeugung so sklavisch vom Ausland abhängig, daß wir zu vielem gar keine rationalen Erwägungen anzustellen haben, sondern es als politische und ökonomische Fakten einfach hinnehmen müssen.“ Nicht anders als ihm und dem Vizekanzler erging es dem Finanzminister Schäffer, dem man doch vor kurzem noch so viele Erleichterungen versprochen hatte. Deutschland, so wurde ihm bedeutet, habe die Besatzungskosten in voller Höhe in den ordentlichen Etat einzustellen und durch neue Steuern zu decken. Die Bundesrepublik scheine offenbar nicht gewillt zu sein, von ihrem Lebensstandard abzugehen, da werde man sich überlegen müssen, ob man die Deutschen in die westliche Verteidigung überhaupt aufnehmen wolle. Geschähe dies aber nicht, könne natürlich von einer zukünftigen Souveränität nicht mehr die Rede sein. Wie denn, der Lebensstandard, der doch außerhalb des Eisernen Vorhanges überall erhöht werden soll, um dadurch den Kommunismus zu bekämpfen, den sollen wir senken, obgleich wir doch im Osten nur Kommunisten und im Westen ein Land mit 30 v. H. kommunistischen Wählern haben?

Und was eigentlich sollen wir von dem Junktim halten, das hier nicht zum erstenmal auftaucht? Wenn wir nicht genügend Schrott an England liefern, werde die englische Regierung einer Änderung des Besatzungsstatuts nicht zustimmen. Und wenn wir nicht bereit seien, für unsere und .anderer Länder Bewaffnung kräftig zu zahlen, werde man uns die in Aussicht gestellte Souveränität versagen. Zur Nazi-Zeit, während des Krieges, waren Koppelverkäufe – so könnte man das Wort Junktim am besten übersetzen – verboten. Es war nicht erlaubt, den Verkauf von Artischocken davon abhängig zu machen, daß der Käufer auch Kohlrüben erwürbe. Heute ist dies in der großen Politik offenbar anders... Ach, was wackeln jetzt wieder die Perücken: „Bitte schreiben Sie doch nicht weiter. Was soll denn das Ausland denken, wenn es dies liest?“

„Ihr Kanzler“, so sagte kürzlich ein spottlustiger ausländischer Diplomat, „verhandelt immer noch wie ein Oberbürgermeister, der mit dem benachbarten Landrat einen Vertrag über die gemeinsame Wasserversorgung abschließen oder mit den umliegenden Landkreisen über die Koordination der Feuerwehren ein Abkommen treffen will. Nur heißt das heute Schuman-Plan und Pleven-Armee.“

Der Vergleich ist gar nicht einmal so schlecht. In der Tat verhandelt Dr. Adenauer als Europäer gleichberechtigt mit Europäern, genau so, wie ein Oberbürgermeister gleichberechtigt mit einem Landrat verhandelt. Wenn aber die Europäer – vielleicht ohne ihre Schuld – gar keine Europäer mehr sind, dann liegen die Dinge allerdings anders. Auch in England und Frankreich nämlich wackeln fast täglich die Perücken, nur heißt es dort: „Was werden die Amerikaner sagen, wenn sie dies hören?“ ... „Bei dem doch ohnehin so gespannten Verhältnis zu den Vereinigten Staaten!“ – Das kann man fast jeden Tag in den dortigen Zeitungen lesen. Dort wünscht man gegenüber dem großen Uncle Sam nicht anzustoßen. Doch so kann – so seltsam dies klingen mag – kein Europäer denken. So handeln nur Satelliten. Und wenn dies so ist, dann ist es für uns noch viel komplizierter: Im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten zwar sind auch wir zweifellos nichts anderes als ein Satellit. Doch gegenüber Frankreich und England sind wir dann ein Satellit von Satelliten.