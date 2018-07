ie Druckn iaüna firnen, mit denen in der Ostzone versucht wird, einen möglichst grollen Teil der Bevölkerung, insbesondere auch der Stellung erwecken, als entwickle sich die Arbeitsund Produktionsdynamik absolut in einem wesentlich schnelleren Tempo aufwärts als die Bevölkerung. Aai Rande sei dazu bemerkt, daß es in der Ostzone natürlich genau so wie in Westdeutschland auch ein Arbeitslosenproble gibt, das aber verschleiert wird, und über das offiziell nicht gesprochen werden darf. Es ist ebenso wie im Bundesgebiet in der Hauptsache in der großen Zahl der nicht mehr oder nur noch beschränkt Arbeitsfähigen begründet, die sich aus der allgemein anomalen Alterspyramide und im besonderen aus der taänaer- und jugendschwachen Geschlechts- and Altersstruktur der Ostflüchtlinge ergibt. So weit jedoch in der Ostzone, in viel höherem M aße als im Westen, das Verhältnis sowjetischen Besatzungszcne 1939 bis 1949" entnommen i st; Ein Blick auf.

die Zeichnung läßt als beherrschende Grundtendenz in der Ostzone die sich- bereits deutlich abzeichnende und im Ostsektor von Berlin schon eingetreten Stagnation (fette Linien) erkennen. Dagegen tendieren alle westlichen (dünnen) Linien eindeutig nach oben. Unter dieseirTGesichtspunkt muß die Entwicklung besonders in der zweiten Etappe 1946—1950 gesehen werden in der sie auch in den beiden Berlin Teilen mit den entsprechenden Gebieten der Zone (un d der Bundesrepublik) grundsätzlich gleichläuft. Die extreme Abweichung in Berlin in den ersten Kachfcriegsjahren erklärt sich dagegen aus den dortigen besonderen Bedingungen, Grundsätzlich darf die Aufwärtsentwicklung der Männer Linie in der Zone nach 1946 und während der ersten Periode auch in Westdeutschland nicht irritieren; denn der Ausgleich der biologischen Männervefluste infolge Krieg, Nach21 OOC auf minus fc9 000. Inzwischen ist aber der bisfier stark ausgleichende Zugang von Heimatvertriebenen so gut wie- versiegt, Das heißt, in der Altersgruppe 14 bis unter 65 Jahre reichtdie Bilanzverbesserung durch Aufrücken Jugendlicher nicht aus um den stetigen Abgang aus dieser Gruppe in die der 65 und mehr Jahre "Alten" auszugleichen Überdies muß wohl angenommen werden, daß der Abfluß von Ostflüchtlingen nach dem Westen anhalten wird, weshalb es mit großer Wahrscheinlichkeit dazu kommen dürfte, daß sich die Zahl der arbeitsfähigen Bevölkerung der Ostzone durch die genannten Verlustquellen stetig weiter verringert.

Entscheidende Bedeutung für die Gesamtbeurteilung kommt aber den Frauenlinien in dem Zeitabschnitt 194 6 bis 1950 zu, weil hier die tatsächliche Bewegung nicht wie bei den Männern durch etwa eine halbe Million heimkehrender Kriegsgefangener eine trügerische Verbesserung fahr ea hat. Im Gegensatz zum Westen gründet 1