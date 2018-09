Ungenutzte Möglichkeiten

Bgt., Stockholm, im August Seit einiger Zeit holen sich die reiselustigen Schweden ihr Ein- oder Durchreisevisum bei der Paßstelle der Deutschen Bundesrepublik. Dabei gewährt es vielen Freunden Deutschlands eine gewisse Befriedigung, daß die Amtsräume, wieder in dem alten Gebäude der ehemaligen deutschen Gesandtschaft in der repräsentativen Hovsklageregatan liegen. Dort haben Tausende von Schweden in diesem Frühjahr und Sommer ihre erste Bekanntschaft mit einer deutschen Behörde gemacht. Eine amtliche Vertretung im Auslande atmet nun einmal unverkennbar die Atmosphäre des eigenen Landes aus, und wenn sie noch so lange in der Fremde ansässig ist. In der Hovslagaregatan wird man freundlich und liebenswürdig behandelt. Man bekommt sein Visum wie versprochen nach vier Tagen. Man hat den Eindruck, daß dort rasch und ohne unnötigen Bürokratismus gearbeitet wird.

Aber – die Einrichtung, die Ausstattung und jene primitive dunkel gebeizte Schalterwand! Und wie leicht könnte man gleich dort den Schweden den Eindruck vermitteln, den sie etwa von Landsleuten erhalten, die jedes Jahr nach Westdeutschland gefahren sind und begeistert erzählen, wie und in welchem Tempo dort aufgebaut wird. Das ist keine Devisenfrage. Das ist eigentlich nur eine Frage des Umdenkens. Denn – warum kann nicht immer eine der großen repräsentativen deutschen Exportfirmen die Ausstattung je eines Raumes in den westdeutschen Paßstellen im Ausland übernehmen? Warum nicht eine deutsche Leistungsschau aus der Inneneinrichtung der Paßstellen machen? Guten modernen deutschen Geschmack zeigen an Möbeln, Teppichen und Gardinen, an Büromaterial, an Ausstellungskunst an den Wandflächen, in Schaukästen, in Beleuchtungen; Die Besucher werden nur dankbar sein, wenn ihnen die unvermeidliche Wartezeit auf diese Weise durch eine ständige kleine Messe verkürzt wird. Hier liegen ungenützte Möglichkeiten zur Auslandswerbung, ohne daß es der Industrie Devisen kostet. Natürlich muß es würdig und repräsentativ sein. Aber hier den rechten Ton zu finden, wird den deutschen Fachleuten bestimmt nicht schwer fallen.