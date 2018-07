Es ist eine wesentliche Eigenschaft des denForderungen des Tages gegenüber aufgeschlossenen Juristen, mit dem Mittel einer vernünftigen Auslegung des geltenden Rechts den wirtschaftlichen Erfordernissen und Nöten seiner Zeitgenossen zu helfen. Mannigfaltig sind die Wege, auf denen man denen zu helfen sucht, die sich ohne eigene Mittel oder mit wenig Geld ein Heim zu schaffen trachten.

Wer weder Grundbesitz, noch Geld hat, kann trotzdem bauen, wenn er einen Geldgeber wenigstens ausreichend zu sichern vermag. Dies aber ist auch ihm möglich: Wer auf fremdem Grundbesitz, etwa, auf einem Pachtgrundstück, baut, wird selbst Eigentümer des Bauwerks, nicht etwa der Grundeigner, Dies gilt auch dann, wenn der Pachtvertrag auf viele Jahrzehnte geschlossen ist. Der Bauherr kann das Gebäude also einem Geldgeber sicherheitshalber übereignen, ohne etwa sein Wohnrecht zu beeinträchtigen. Das Dreiecksverhältnis Grundbesitzer – Bauherr (Pächter) – Geldgeber ist natürlich keine einfache Angelegenheit, aber die Schwierigkeit, allen Beteiligten gerecht zu werden, ist keineswegs unlösbar. Dr. Bull, Hamburg, hat ihnen in der Zeitschrift „Gemeinnütziges Wohnungswesen“ (1950, Heft 10, S. 376) eine gründliche Abhandlung gewidmet, der ein sorgfältig durchgearbeitetes, vorbildlich knappes und klares Vertragsmuster (ganze acht Paragraphen!) beigefügt ist. Es ist zu wünschen, daß seine Ausführungen alsbald praktisch erprobt würden.

Wirtschaftlich ähnlich liegt es beim Baukostenzuschuß, und auch seine Sicherung ist ein hervorragendes juristisches und darüber hinaus ein soziales Problem. Der Mieter, der (mit eigenem oder fremden Geld) etwa eine Wohnung ausbaut, um sie dann für eine sogenannte Aufbaumiete zu bewohnen, erwartet Sicherungen gegen Rechtsverluste, die ihm durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse seines Vermieters entstehen können. Wo noch Mieterschutz gilt, ist das Problem nur mehr ein theoretisches. Es gibt aber schon wieder eine große Gruppe von Wohnungen, für die Mieterschutz nicht besteht, und hier ist die Rechtslage leider so, daß eine Sicherung des Mieters nicht besteht, wenn etwa das Haus versteigert wird und der Erst eher kündigt, wie auch eine Vereinbarung dahin, daß der Mieter eine gekürzte Miete zahlen soll, einem neuen Eigentümer des Hauses gegenüber nicht ohne weiteres wirksam ist. Hier aber kann überlegte Vertragsgestaltung einen Rechtsverlust für den Mieter verhindern – der oben genannte Verfasser gibt auch dafür in einer Abhandlung im Betriebsberater (1950, Heft 34, S. 886) Hinweise. Im übrigen liegt hier eine Aufgabe für den Gesetzgeber. – Über die schwierigen Fragen, die sich an den Baukostenzuschuß eines Arbeitgebers knüpfen, unterrichtet Oberreichsbahnrat Grohnert., Betriebsberater 1950, H. 34, S. 901 ff. egs.