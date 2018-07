Bad Dürkheim, im August

Betrügereien in der Spielbank von Bad Dürkheim“, so lautete kürzlich ein amtlicher Bericht. „Die Ermittlungen, die von Spezialisten der Landeskriminalpolizeistelle Koblenz geführt werden, gehen fieberhaft weiter. Einzelheiten können noch nicht veröffentlicht werden, da die Beteiligten mit bisher unbekannten Methoden arbeiteten. Croupiers und Spielbankbesucher hatten gemeinsame Sache gemacht.“ Inzwischen stehen die Ermittlungen gegen vier Croupiers und zwei Kaufleute aus Mannheim vor dem Abschluß. Die Verhandlung vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal wird voraussichtlich im September stattfinden.

Dürkheims Spielbank scheint unter einem ungünstigen Stern zu stehen. Vor einem halben Jahr hatten einige Ausländer und Deutsche mit gefälschten Jetons gespielt, diesen runden, aus einer besonderen Masse hergestellten Wertmarken, in die der Nennbetrag eingraviert ist und die an Stelle von Bargeld auf den Spieltisch gesetzt werden. Es hatte einige Zeit gedauert, bis man dahinter gekommen war. Neue und besonders gekennzeichnete Wertmarken machten eine Wiederholung unmöglich. Der Verlust der Bank war beträchtlich. Neuerdings waren wieder die Einnahmen der Bank geringer. Einige Verhaftungen von Croupiers und Spielern erregten Aufsehen. Der Spielbankdirektor versicherte: „Keiner der Spieler ist durch die Ereignisse geschädigt worden, nur wir selbst.“ Solange es Spielbanken gibt, wollen alle Spieler das System des Zufalls herausfinden. Gewonnen mit Sicherheit nach System hat aber noch niemand, wohl aber mit falschen Jetons und in Zusammenarbeit mit den Croupiers. Die Methode der Betrüger in Bad Dürkheim war so raffiniert ausgeklügelt und doch so einfach, daß sie lange Zeit nicht auffiel. Demonstrieren wir einmal den Verlauf eines Abends, um aufzudecken, wie das Zusammenspiel vor sich ging: Bevor das Spiel beginnt, wird stets von der Hauptkasse unter Aufsicht eines Finanzbeamten, eines Saalchefs und zweier Chef-Croupiers das Geld in Form von Jetons zum Spieltisch gebracht, dort gezählt und verteilt. Jeder Tisch hat am Roulette beim Zahl-Croupier zwei Schlitze. In den einen kommen alle Chips, die die Bank gewinnt. Gewinnende Spieler geben gern den Croupiers als Dank ein Trinkgeld, das diese mit den Worten „Für die Angestellten“ durch den anderen Schlitz fallen lassen. Durch den Schlitz fallen die Jetons in Säcke; man macht dies, damit keiner der Anwesenden über Verlust oder Gewinn der Bank oder der Trinkgeldeinnahmen der Croupiers unterrichtet ist. Wenn das Spiel in den frühen Morgenstunden zu Ende ist, wird in Anwesenheit des Finanzbeamten und Saal-Chefs sowie zweier Chef-Croupiers der Gewinn oder der Verlust der Bank festgestellt, und die Jetons werden über Nacht in einen Tresor gebracht.

Die Gewinne oder Verluste der einzelnen Spieler können von der Bank nicht festgestellt werden, da jedes Spiel nur wenige Minuten dauert und die Gewinnverteilung sehr schnell vor sich geht. Es besteht daran auch kein öffentliches Interesse, da sich die bisherige Form des Spielbankbetriebes bewährt hat. Natürlich weiß jeder Spieler, wie es um ihn steht, und wer sich etwas auf Psychologie versteht, kann in der Bar darüber bedeutende Studien machen, wie die Gesichter von Gewinnern und Verlierern mit und ohne Haltung aussehen.

Nun gibt es folgende Spielbank-Regel: Sitzen um einen Tisch sehr viele Spieler, so daß nicht jeder persönlich setzen kann, so besteht für ihn die Möglichkeit, eine sogenannte Annonce aufzugeben. Er übergibt dem erhöht sitzenden Chef-Croupier einen Zettel, auf dem die Nummer oder die Serie, die er setzen möchte, vermerkt ist, mit dem zu setzenden Betrag in Chips. Die Vorschrift lautet, daß die Annonce laut verkündet und von dem Chef-Croupier wiederholt werden soll. Er übernimmt das Spiel an Stelle des Spielers und teilt cies auch dem Zahl-Croupier mit, der dann bei Verlust die Chips zugunsten der Bank an sich rimmt oder bei Gewinnen auf dem gewählten Nummernfeld auszahlt, von wo es sich der Spieler abholen kann.

Diese Möglichkeit haben die Spielbank-Betrüger ausgenutzt und ihr unfehlbares System, das sich bestens bewährt hat, danach ausgearbeitet. Wie üblich erfolgte die Bekanntgabe der Annonce an den Chef-Croupier – aber schweigend, ohne die vorgeschriebene Ankündigung. Der Chef-Croupier gab die sich in seiner Hand befindliche Annonce nicht vor dem Spiel, sondern nach dem Spiel bekannt. Er wählte die Bekanntgabe, wenn auf der Roulettescheibe die Kugel in ein solches Feld gefallen war, das ihm und seinen Mitverschworenen einen Gewinn einbrachte. Das wußte auch der Zahl-Croupier, der den Gewinn an den Spieler auszahlte.

Natürlich wäre es aufgefallen, wenn alle Annoncen nur gewonnen hätten. So wurde mancher Verlust miteinkalkuliert, und man konnte immer darauf hinweisen, daß auch Annoncen verlieren. Dadurch fiel das ganze Treiben in keiner Weise auf. Und auch heute könnten Croupiers und Spieler wahrscheinlich ihre erfolgreiche Methode, zu gewinnen, fortsetzen, wenn sie nicht einen großen Fehler außerhalb des Spielbetriebes begangen hätten. Sie sind der Spielbankleitung, die die Einkünfte der Croupiers genau kennt, dadurch aufgefallen, daß sie ohne Schulden zu machen große Gelage abhielten, sich Autos anschafften und auch sonst über ihre Verhältnisse lebten. Natürlich wurden sie auch immer in Begleitung derselben Spieler gesehen.

Dies und der Rückgang der Spielbankgewinne haben schließlich Verdacht erregt. Die Kasino-Direktion kam zu dem Entschluß, qualifizierte Kriminalbeamte als Spieler zu tarnen, die nach langwierigen Beobachtungen die Verhaftungen vornehmen konnten. H. Sch. SW.