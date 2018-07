Von Josef Pieper

Der helle Bezirk des erkenntnisbeherrschter freien menschlichen Wirkens ist an alle seinen Grenzen dem Dunkel benachbart, der Dunkel des Naturhaften in uns selbst und der tieferen, undurchdringlichen Dunkel der unmittel bar göttlichen Bestimmung unseres Wollens und Wirkens. Doch sind beide Bereiche dunkel nur für uns: in Wirklichkeit sind sie durchstrahl von der unendlichen Helligkeit des göttliche Wissens und Vorgehens; von ihr aber sagt die Heilige Schrift: ihr „Licht“ sei „unzugänglich (1. Tim 6,16); und Aristoteles: zu ihr verhalt sich unser Verstand „wie das Auge der Nacht vögel zum Lichte des Tages“.

Die Angestrengtheit der Selbstbeherrschung, die sich für uns Landsleute Kants untrennbar mit jeglichem Begriff von Zucht und Maß, ja, mit dem Begriff von Tugend überhaupt verbindet und verquickt, ist eine Begleiterscheinung nur der weniger vollkommenen, anfängerhaften Vorstufen, während wirkliche, vollendete Tugend, geradezu kraft der Begriffsbestimmung selbst, das fröhlich strahlende Siegel der Ungezwungenheit, des Unangestrengten und der selbstverständlichen Neigung trägt.

Für das Verständnis des Menschen von heute schließt der Begriff des Guten den des Kissen eher aus als ein. Für ihn gibt es keine gute Tat, die nicht unklug, und keine böse, die nicht klug sein könnte: Lüge und Feigheit wird er oft genug klug, Wahrhaftigkeit und tapfere Selbsthingabe ebenso oft unklug heißen. – Die klassisch-christliche Lebenslehre dagegen sagt: Klug und gut ist der Mensch nur zugleich; die Klugheit gehört mit in die Definition des Guten. Es gibt keine Gerechtigkeit und keine Tapferkeit, die der Tugend der Klugheit widerstreiten könnte; und wer ungerecht ist, der ist zuvor und zugleich unklug. Omnis virtus moralis de bei esse prudens: alle Tugend, ist notwendig klug.