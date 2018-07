Die aus den Gegenwertfonds in die deutsche Wirtschaft zur Verstärkung ihrer Leistungsfähigkeit einfließenden Mittel sollen nun auch zu einem Teil einem Plan zugute kommen, der beim Boden selbst, der landwirtschaftlichen Urproduktion, ansetzt. Das Bundesernährungsministerium hat nach Verhandlungen mit dem Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten eine Empfehlung an die Länderregierungen gegeben, im Rahmen der Wirtschaftsberatung die Bearbeitung aller Fragen, die mit der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit zusammenhängen, eigens zu diesem Zwecke einzusetzenden Spezialkräften zu übertragen“.

Bekannt ist, daß eine Vielzahl von Vorgängen die Leistung des Bodens beeinflussen, die zusammengenommen den Begriff der Fruchtbarkeit ergeben. Neben dem natürlichen Aufbau und der Zusammensetzung der Böden spielen von den mehr oder weniger unveränderlichen Größen die klimatischen Einflüsse eine wesentliche Rolle. Was aber die landeskulturellen Verhältnisse (Wasserwirtschaft), die Bodenbehandlung durch Bearbeitungsmaßnahmen und Maschineneinsatz, die Beeinflussung des Bodennährstoff Verhältnisses durch Düngung und Fruchtfolge betrifft, was schließlich die Einwirkung von betriebswirtschaftlich bedingten Einseitigkeiten bei der Bodennutzung angeht, so hat es der Betriebsleiter hier weitgehend in der Hand, die Bodenfruchtbarkeit durch Anwendung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu steigern.

Der „Einsatzplan“ der Spezialkräfte sieht eine enge Zusammenarbeit mit den einschlägigen Universitätsinstituten und mit den Landwirtschaftlichen Forschungsanstalten vor. Das von der Wissenschaft erarbeitete Material soll in ständigem Strom dem Einsatz in der landwirtschaftlichen Praxis zufließen. Auf dem umgekehrten Wege werden diese neuen Verbindungslinien laufend alle Fragestellungen aus der Praxis an die wissenschaftlichen Arbeitsstätten heranbringen. Die Funktiondes Schaltwerkes dieses Systems hat die neu errichtete „Fachgruppe zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten übernommen, deren Sitz sich in Oldenburg befindet. Diese Fachgruppe soll die überregionale Einheitlichkeit des Vorgehens und der gemeinsamen Auswertung sicherstellen.

Nach Anlaufen des Planes im April 1951 sind in allen Bundesländern die Bodenspezialisten jetzt am Werk. Einigen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und Universitätsinstituten sind im Zusammenhang mit den neuen Maßnahmen zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit spezielle Forschungsaufträge erteilt worden, die der Klärung fest umrissener Fragen dienen sollen, von deren Beantwortung eine wissenschaftliche Untermauerung der Tätigkeit der Bodenspezialisten erwartet wird.

Es steht zu hoffen, daß das Programm zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit in den zwei Jahren, auf die es zunächst beschränkt ist, seine Bewährung findet, damit es auch nach dem Auslaufen des Marshall-Planes aus eigener finanzieller Kraft fortgesetzt werden kann. Ertel