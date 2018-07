Eine Legende von Gottfried Sello

Ein junger Maler kam, nachdem er die Akademie mit gutem Erfolg absolviert hatte, zu einem großen Meister, um bei diesem noch das Geringe zu lernen, woran es ihm allenfalls fehlen mochte. Nachdem er in aller Bescheidenheit sein Anliegen vorgebracht hatte, betrachtete ihn der Meister, warf auch einen Blick in die Mappe, darin der Jüngling seine besten Arbeiten gesammelt hatte, und darauf sagte er: „Du kannst bleiben und mir die Pinsel waschen.“

Das tat der Jüngling, und er gewann darin eine bedeutende Fertigkeit. Er weichte die Pinsel in Terpentin, dann wusch er sie in Wasser. Was tat er noch? Er war in der Nähe des Meisters, er sah ihm manchmal beim Malen zu, und manchmal betrachtete er die Bilder, die in der Werkstatt standen.

Als nun ein paar Jahre vergangen waren, wurde der Schüler ungeduldig. Er fragte den Meister, ob er nicht endlich selber ein Bild malen dürfe. Der Meister schüttelte den Kopf. „Warte noch“, sagte er. Und der Jüngling wusch weiter die Pinsel. Nach wieder ein paar Jahren erkundigte sich der Meister nach der Mappe mit den Arbeiten des Schülers. „Ich habe sie unter mein Bett gelegt. Willst du sie sehen?“ Der Meister schüttelte den Kopf.

Und die Jahre vergingen, der Jüngling war alt geworden, und ohne Zeichen von Ungeduld tat er, was der Meister ihm aufgetragen hatte, er wusch die Pinsel. Eines Morgens war er zu schwach, um sein Lager zu verlassen. Und während er noch an die Pinsel dachte, die er nun nicht mehr waschen könnte, war der Meister an sein Lager getreten: „Meister, es geht zu Ende“, sagte er mit schwacher Stimme. „Wollen wir heute deine Mappe betrachten?“ fragte der Meister. Und der Schüler erwiderte, daß er sie schon lange verbrannt habe. Da blickte ihn der Meister sehr freundlich an, und „Zürnst du mir also?“ fragte er. „Wie sollte ich“, hauchte der Sterbende. „Denn die Erkenntnis, daß ich nicht zum Maler geboren bin, ist mit meinem Leben nicht zu teuer bezahlt. Und dir habe ich sie zu verdanken.“ „Und auch ich habe dir zu danken, weil du mir ein Leben lang so treulich die Pinsel gewaschen hast.“ Er wollte ihm die Hand reichen, aber da der Schüler bereits gestorben war, konnte er ihm nur noch die Augen zudrücken, bevor er wieder an die Arbeit ging.