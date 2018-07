München, im August Kurz vor den Theaterferien sind uns die Münchner Kammerspiele noch mit einer europäischen Erstaufführung gekommen. In der ausgezeichneten Regie von Fritz Peter Buch machte sie zuweilen vergessen, daß Clifford Odet den Teufel mit vergessen, auszutreiben versucht, wenn er gedacht haben sollte, der „amerikaniwenn Institution“ des Filmes ernsthaft am Zeuge zu flicken. Sein „Großes Messer“ ist ein abgegriffenes, schartiges Ding und gehört selber zur eigentlich nicht importfähigen Trödelware aus der Flimmerkiste. Immerhin erweist es sich, von dem Hollywooder Filmproduzenten Marcus Hoff und seinem Untergangster Smiley Coy mit smarter Niedertracht gehandhabt, als gefährlich genug, um den edel-weichmütigen Filmstar Charlie Castle zum Selbstmord zu treiben. Bis es soweit ist, wird uns allerhand zugemutet.

Charlie, der Abgott der Kinofans hat einmal ein Kind totgefahren. Aber Buddy Bliss, ein armes Würstchen, das mit im Wagen saß, hat die Schuld und das Gefängnis auf sich genommen und sich damit seinen Job bei dem Produzenten gesichert. Er bleibt aber gefährdet, wie vor allem Charlie selber, solange Dixie Evans ihren Mund nicht halten kann. Sie ist eines von den ungezählten Dingern, die vergeblich auf eine Rolle bei Marcus Hoff warten. Auch sie hat mit in dem Unglückswagen gesessen und ist entschlossen, daraus Kapital zu schlagen. Da gibt es nun zwei Möglichkeiten, ihr das Mäulchen zu stopfen. Beispielsweise könnte Charlie sein edelmütiges Weib, das ihm ohnehin wegen Fluchens, Saufens und seiner Mithelferschaft an Hoffs elenden Filmen zusetzt, verlassen und die gefährliche Schwätzerin heiraten. Aber auch ein gewisses Pülverchen, in ihren Cocktail gemixt, könnte sie für immer still machen. Dann wäre Charlies Laufbahn und das von ihr abhängige große Geschäft für Hoff gesichert. Wenn aber auch das nicht zieht, den Schwankenden bei der Stange zu halten, dann hätte Mister Hoff noch eine Schallplatte in der Hinterhand, auf welcher das Liebesgeflüster zwischen Charlies Gattin und seinem Freund, einem im übrigen sittlich einwandfreien Schriftsteller, festgehalten wäre. Die Vorführung dieser interessanten Urkunde bleibt uns im letzten Augenblick erspart, und wir glauben mit Charlie. an die Reinheit seines Weibes. Aber daß sie sich ein Kind hat abtreiben lassen, obwohl sie ihn doch liebt, einzig aus schierer Verzweiflung an seiner künstlerischen Zukunft, das bleibt uns nicht erspart, und Charlie wiederum auch nicht, daß er zu schlimmsterletzt auch noch als der böse Reiche aufkommt, welcher des Armen Lämmlein gefressen. Er hat der hübschen Frau des Würstchen, das für ihn im Gefängnis gesessen, nicht zu widerstreben vermocht. Da verliert er endgültig die Übersicht und steigt hinauf in seine Badewanne um sich die Pulsadern zu öffnen. Das Publikum, im Banne von Darstellern, welche die Grimassen der Vorlage immer wieder in Menschengesichter zu verwandeln wußten, machte sich nur zuweilen mit amüsiertem Gelächter Luft, wenn es des Knalligen gar zu viel wurde und bedankte sich am Ende lebhaft für die in der Tat sehenswerte Aufführung eines nicht sehenswerten Stückes. Paul Alverdes