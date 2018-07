Der spätere Keynes, der Theoretiker der Vollbeschäftigung, ist der Ansicht, daß die Beschäftigung einer Volkswirtschaft mit dem Umfang der kaufkräftigen Nachfrage schwankt, die ihrerseits von der Höhe der Investitionen abhängig ist. Der Umfang der Investitionen wiederum wird durch den Zinsfuß des Leihkapitals bestimmt. Man kann daher durch Zinsherabsetzungen Beschäftigung erzeugen. Reagieren die Unternehmer nicht auf dieses Signal, so muß der Staat als Investor an ihre Stelle treten. Die Politik des billigen Geldes und eine Staatliche Ausgabenpolitik, die Defizite in Kauf nimmt, können die Vollbeschäftigung gewährleisten.

Ist diese Theorie haltbar und als Grundlage einer Vollbeschäftigungspolitik geeignet? Diese Frage stellt sich L. Albert Hahn, der ehemals deutsche und jetzige New Yorker Professor, in seiner Aufsatzsammlung „Economics of Illusion“ (Squier Publishing Co., New York, 1949). Er sagt: Ein monetärer Expansionsprozeß schafft in seiner ersten Phase Beschäftigung. Von einem gewissen Punkt ab verhindern jedoch Reaktionen der Produktionsfakoren ein weiteres Ansteigen der Beschäftigung oder leiten einen Abstieg ein. Keynes setzte voraus, daß die „reaktionsfreie“ Periode so lang sei, daß sie eine Basis für eine allgemeine Beschäftigungstheorie bilden könne. Er nahm an, daß die Arbeiter der „Geldillusion“ unterliegen und auf Senkungen ihres Reallohns infolge steigender Preise nicht mit der Forderung höherer Löhne antworten, sondern sich mit den gleichen Nominallöhnen zufrieden geben wie bisher. Lohnforderungen sind jedoch Forderungen nach Reallöhnen und werden auf die Dauer steigenden Lebenshaltungskosten angepaßt. In einer Zeit, in der jeder Gewerkschaftsfunktionär den Lebenshaltungskostenindex zu seiner täglichen Lektüre zählt, ist die von Keynes gemachte Annahme unwirklich. Der Streit, ob die Theorie von Keynes und ihre praktischen Folgerungen annehmbar sind oder nicht, hängt daher von der Beantwortung der Frage ab: Arbeitet der „Illusionseffekt“ monetärer Maßnahmen so lange und so regelmäßig, daß auf ihm eine allgemeine Theorie aufgebaut werden kann? Hahn verneint dies. Was Keynes betrachtete, sei in Wirklichkeit ein Sonderfall. Die „Geldillusion“ ist nur zu Beginn einer Erholungsperiode nach einer Depression wirksam. Hier stehen noch die Zinsforderungen unter dem Eindruck der bisherigen niedrigen Kapitalgewinne. Der Preisfall der Depression hat kurz vorher die Reallöhne erhöht, deren Senkung nun zunächst hingenommen wird. Auch die Bürde der Staatsverschuldung, diese Kehrseite öffentlicher Investitionstätigkeit, wird noch nicht empfunden, da jeder der Meinung ist, daß die endgültige steuerliche Belastung den andern trifft und dieser die Zeche bezahlen muß. In diesem Augenblick sind Zinssenkungen unter den Marktzins und eine staatliche Defizitpolitik empfehlenswert.

Was jedoch nur eine Theorie zur Beseitigung zyklischer Arbeitslosigkeit ist, wird auch als Heilmittel für eine strukturelle Arbeitslosigkeit angesehen. Die Theorie wird auf Situationen angewandt, für die sie nicht gültig ist. In einem solchen Falle wirkt der Illusionseffekt nicht. Folgt man hier dem Rezept von Keynes und seinen Schülern, so müssen die Staatsausgaben ins Endlose fortgesetzt werden, um die Vollbeschäftigung zu erreichen. Dies muß früher oder später zur Inflation und zum Staatsbankrott führen. Für die Beseitigung einer chronischen Arbeitslosigkeit ist die Anpassung der Kosten an die Preise das einzige Mittel. Auf lange Sicht hängt die Beschäftigung von der Spanne Produktionskosten-Preise ab. Dazu gehört auch eine Senkung der Löhne und der Steuern. Staatseingriffe zur Beseitigung, chronischer Arbeitslosigkeit können nur dann bestellen, gegen alles zu kämpfen, was die Anpassung der Kosten an die Preise hindert,

Keynes hat Teilwahrheiten übertrieben, meint Hahn. Er hat weniger eine Revolution der Nationalökonomie eingeleitet, als vielmehr zu einer allgemeinen Verwirrung der Geister beigetragen, unter deren Auswirkungen die Wirtschaftspolitik auch heute noch zu leiden hat. Aus einer illusionären Nationalökonomie wurde im Laufe der Zeit eine „Nationalökonomie der Illusionen“. Dieses harte Urteil Hahns wiegt um so schwerer, als der heute in New York lebende Gelehrte den Keynsianismus im Hinblick auf seine „Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits“ von 1920 zu den eigenen Jugendsünden zählt und von sich selbst sagt: „Alles, was bei Keynes falsch und übertrieben ist, habe ich schon sehr viel früher und deutlicher ausgesprochen“. So.