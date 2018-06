John Foster Dulles, der Vater des Entwurfs für einen Friedensvertrag mit Japan, schilderte in einer Radioansprache an das amerikanische Volk die Rolle, die Rußland bei dem Zustandekommen dieses Vertragswerkes gespielt hat, mit folgenden Worten: „Die Sowjetunion nahm einen aktiven, allerdings nicht auf eine Zusammenarbeit hinzielenden Anteil an den Verhandlungen.