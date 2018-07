Krishna sah das Mädchen zum erstenmal beim Brunnen an der Straße. Das Mädchen gewohnte sich schnell daran, ihm dort zu begegnen. Da es aber für beide unstatthaft gewesen wäre, mit Worten Liebe zu gestehen, kamen sie nicht über das Austauschen vielsagender Blicke hinaus.

Ein gemeinsamer Freund brachte den Stein ins Rollen. Der Vater des Mädchens war geneigt, seine Tochter zu verheiraten, da sie im kommenden Monat vierzehn Jahre alt wurde und er Krishnas Familie durchaus als ebenbürtig betrachtete. Krishnas Eltern waren, was das Mädchen anbelangt, ebenfalls sehr zufrieden: sie stammte aus gutem Hause, war hübsch, hatte eine liebliche Singstimme und besaß Schulbildung.

Von jetzt an wollte sich Krishna das Mädchen mit prüfendem Blick anschauen. Ihr gegenseitiges Einverständnis vollzog sich aber im Bruchteil einer Sekunde, und seine Vorstellung von ihrem Teint – ob hell oder leicht gebräunt – blieb so unklar wie zuvor, ebenso von der Form ihrer Nase und den beiden Punkten, die er schon öfters daran hatte feststellen wollen. Das änderte jedoch nichts an seinen Gefühlen.

An einem festgesetzten Tag begab sich der Vater des Mädchens in Krishnas Haus. Krishna bot ihm einen Stuhl an und gab sich alle Mühe, daß er bequem sitze. Krishnas Erregung war groß. Er errötete und benahm sich linkisch. Es war sehr verwirrend für ihn, dem Vater des Mädchens, das er brennend gern heiraten wollte, so nahe zu sein.

Krishnas Vater begrüßte den Besuch herzlich, was der junge Mann mit Genugtuung feststellte. Er selbst hielt sich im Hintergrund.

Der Vater des Mädchens redete eine Zeitlang über das Ausbleiben des Regens, die Preise von Schalenreis, die Gemeindewahlen und ähnliches und brachte schließlich ein Stück Papier zum Vorschein, dessen Ecken in Saffran getaucht worden waren. „Das ist das Horoskop meiner Tochter“, sagte er. „Es wäre mir eine Ehre, wenn unsere Familien durch ein eheliches Bündnis unserer beiden Kinder verbunden würden.“

„Es würde auch mir eine Ehre und ein Vergnügen sein“, erwiderte Krishnas Vater und nahm das Horoskop entgegen.