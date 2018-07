Inhalt Seite 1 — Meine ersten Aufträge in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

So gelangte ich in das Arbeitszimmer General Schabalins. Ein riesiger, mit Teppichen ausgelegter Raum. Vor den Fenstern ein riesiger Schreibtisch. An diesen T-förmig herangeschoben ein zweiter langer Tisch, bedeckt mit rotem Tuch – der Konferenztisch; untrennbarer Bestandteil der Arbeitszimmer hoher Funktionäre. Hinter dem Schreibtisch ein ergrauter Kopf. Quadratisches energisches Gesicht. Tief eingefallene graue Augen. Der Typ eines willigen Vollstreckers, nicht aber eines Intellektuellen. Unter den Generalsschulterstücken auf dem dunkelgrünen Rock eine unbedeutende Anzahl von Ordensbändchen, dafür auf der rechten Brustseite ein rot-goldenes Abzeichen in der Form eines Fähnchens: „Mitglied des ZK der KPdSU(B)“. Also kein Frontgeneral, sondern alter Parteifunktionär.

Der General studiert in aller Ruhe meine Personalpapiere, reibt sich dann und wann die Nase. „Wie ist es ... Sind Sie zuverlässig?“ fragt er unerwartet. „Warum sind Sie nicht Parteigenosse?“

„Ich fühle mich noch nicht beschlagen genug, Genosse General.“

„Die alte Intelligenzler-Ausrede. Wann werden Sie sich denn beschlagen genug fühlen?“ ertönt die Stimme hinter dem Schreibtisch.

Ich antworte im typischen Parteijargon: „Ich bin parteiloser Bolschewik, Genosse General“. In allen heiklen Fällen ist immer der beste Ausweg, sich durch ein beliebiges geflügeltes Wort Stalins abzuschirmen. Solche Formulierungen rufen keine weiteren Fragen hervor.

„Sie haben noch niemals Am Ausland gearbeitet?“ – „Nein“. – „Sie müssen sich im voraus ein für alle Mal merken, daß alle ihre künftigen Mitarbeiter im Kontrollrat Agenten der kapitalistischen Spionagedienste sind. Also – keinerlei persönliche Bekanntschaften, keine Privatgespräche. Reden Sie sowenig wie möglich. Hören Sie dafür um so mehr zu. Wer zuviel redet, dem reißen wir die Zunge mit der Wurzel aus. Bei uns haben alle Wände Ohren. Denken Sie daran.“

Er unterstreicht seine väterliche Belehrung durch einen vielsagenden Blick. „Sehr möglich, daß man versuchen wird, Sie für einen ausländischen Spionagedienst anzuwerben. Was werden Sie in einem solchen Falle tun?!“