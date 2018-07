A ls GiraiUidoux Schauspiel "Intermezzo" vor ■f- einiger Zeit auf den Spielplan des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg gesetzt wurde, merkte man zum ersten Male, daß die junge Schauspielerin Ruth Leuweerik zwar nicht in aller Stille, sondern eher mit und trotz illern lokalen Lärm um sie, zu einer eindrucksvollen Schauspielerin geworden war. So eindrucksvoll, daß sie bei der Eröffnung der Theatersaison 195152 in Hamburg mit Hauptmanns "Vor Sonnenuntergang" neben ihrem Partner Werner Krauß bestehen konnte, Man kennt ja die Rolle des alten Mathias Clausen in diesem Stück, der gegen den Egoismus seiner Kinder, gegen sein eigenes bisheriges Leben und für seine Liebe zu der jungen Inken Peters kämpfen muß und verliert. Aber wer wußte bisher, daß diese Inken mehr ist als ein junges unerfahrenes zwanzigjähriges Ding —: ein Mädchen nämlich mit der gefährlichen Direktheit der Jugend, mit der Verhaltenheit einer Naiven, dia dennoch reflektiert, und mit einer Sanftheit, die nicht Grundstimmung ist, sondern ausbricht wie ein Temperament. Dies neben dem alten Mathias von Werner Krauß: der ging mit weit ausgreifenden (und doch schon vom Tode gezeichneten) Schritten über die Bühne; die Härte des Geschäftsmannes wurde abgelöst durch die kindliche Sehnsucht eines alten Mannes, der heimkehren will. Die Szenen zwischen ihm und der Inken von Ruth Leuweerik waren von bedrückender Intensität.

.

Es ist schade, daß die Regie von Gerhard Bunte und das übrige Ensemble (mit Ausnähme von Fritz Wagner, der den Hausarzt des Mathias Clausen wie ein Hausarzt spielte) nur Karikaturen gab und keine Menschen, P. H.