Von T. S. Eliot

Ist die Philosophie eine Wissenschaft wie die Physik, wie die Medizin oder die Geographie? Oder ist sie überhaupt keine Wissenschaft, sondern ein metaphysischer Mythos? Der englische Dichter T. S. Eliot meint, daß sie keins von beiden, sondern eben – Philosophie ist. Er schreibt es in einem Vorwort, das er der englischen Ausgabe von Josef Piepers Buch „Muße und Kult“ voranstellt. Das Buch wird im Herbst bei Faber & Faber in London erscheinen. – Josef Pieper, Professor für Philosophie an der Universität Münster und der Pädagogischen Akademie Essen, ist der erste deutsche Philosoph nach Max Scheler, dessen Werke ins Englische übersetzt werden. Wir veröffentlichen das Vorwort Eliots, weil es uns eine Rückbesinnung auf das wahre Wesen der Philosophie zu sein scheint.

Man hört häufig die Klage, unsere Zeit habe im Felde der Philosophie nicht gerade Beträchtliches aufzuweisen. Niemals aber ist geklärt worden, ob dieses Versagen in einer Erkrankung der Philosophie selber seinen Grund hat oder in der Hinwendung der zur Philosophie an sich befähigten Köpfe zu anderen Studien oder einfach in einem Mangel an Philosophen: diese verschiedenen Aspekte der Frage werden leicht durcheinandergebracht. „Wo sind die großen Philosophen?“ – das ist eine rhetorische Frage, die sicherlich oft getan wird von Menschen, die ihre philosophischen Studien vor vierzig oder fünfzig Jahren betrieben haben. Man mag zugeben, daß möglicherweise die großen Figuren unserer Jugend durch den Dahingang der Zeit eine übersteigerte Bedeutung bekommen haben und daß wahrscheinlich die meisten, die so fragen, die moderne Entwicklung der Philosophie nicht sehr aus der Nähe verfolgt haben. Es bleibt aber dennoch in jener Klage etwas Berechtigtes. Vielleicht bedeutet sie nur die Sehnsucht nach der Gestalt eines Philosophen, dessen Schriften und Vorträge und dessen Persönlichkeit den Geist wachrütteln, so wie Bergson zum Beispiel ihn vor vierzig Jahren wachgerüttelt hat. Aber es kann sich darin auch das Bedürfnis äußern nach einer Philosophie in der älteren Bedeutung dieses Wortes – das Verlangen nach einer neuen Autorität, fähig, Einsicht und Weisheit auszusagen.

Für die, welche sich sehnen nach Philosophie in solchem größeren Sinne, ist das am meisten in die Augen fallende Objekt der Rüge der logische Positivismus, das heißt der überspannte Glaube an die Erkenntniskraft logischer Methoden. Wenn seine Zeit um sein wird, dann wird es sich im Rückblick wahrscheinlich zeigen, daß er für unsere Epoche der Gegenspieler des Surrealismus gewesen ist: wie der Surrealismus eine Verfahrensweise zu liefern scheint, ohne Einbildungskraft, Kunstwerke zu produzieren, so der logische Positivismus die Verfahrensweise für ein Philosophieren, worin Einsicht und Weisheit gleichermaßen entbehrlich erscheinen. So mag die Anziehungskraft, welche er auf den unreifen Geist ausübt, zu wenig wünschenswerten Resultaten führen bei manchen, die ihre Elementarstudien unter seinem Einfluß absolvieren. Ich glaube jedoch, daß der logische Positivismus, auf längere Sicht betrachtet, sich als förderlich erweisen wird durch Erforschungen des Denkens, die wir in Zukunft nicht werden ignorieren können; und selbst wenn manche seiner Wege sich als Holzwege erweisen sollten – es ist schließlich der Mühe wert, einen Holzweg zu erforschen, und sei es nur, um zu entdecken, daß es ein Holzweg ist. Außerdem glaube ich (und das ist wichtiger für mein Thema), daß das Siechtum der Philosophie, dessen dunkle Erkenntnis diejenigen bewegt, die ihren Niedergang beklagen, schon zu lange Wirklichkeit ist, als daß es auf das Schuldkonto irgendeiner besonderen zeitgenössischen Geistesrichtung gesetzt werden könnte.

Zu der Zeit, da ich selbst ein Student der Philosophie war – ich spreche von einer fünfunddreißig bis vierzig Jahre zurückliegenden Zeit –, begann der Philosoph zu leiden unter einem Gefühl der Inferiorität gegenüber dem exakten Wissenschaftler. Man hatte das Gefühl, der Mathematiker sei der zum Philosophieren bestgeeignete Mann. Darüber hinaus rühmte man ferner eine gewisse Vertrautheit mit der zeitgenössischen Physik und mit der zeitgenössischen Biologie; ein philosophisches Argument, dem Beispiele aus einer dieser Wissenschaften beigegeben waren, galt als gewichtiger denn eines ohne solche Beispiele, selbst wenn dieHilfsvorstellung manchmal ohne Belang war.

Eine Auswirkung dieses Bestrebens der Philosophie, sich in den Stand der exakten Wissenschaften zu setzen, war die Illusion, es gebe einen philosophischen „Fortschritt“ von solcher Art, wie ihn die Philosophie nicht beanspruchen sollte. Das Ergebnis waren Philosophielehrer ohne Wissen nicht bloß von der Geschichte im allgemeinen, sondern gerade von der Philosophiegeschichte selbst. Wenn unsere Haltung zur Philosophie bestimmt ist durch die Bewunderung für die exakten Wissenschaften, dann wird die Philosophie der Vergangenheit zu etwas, das überholt ist. Es ist wahr, die Geschichte der Philosophie gilt heute als ein selbständiger Wissenschaftszweig, und es gibt auf diesem Felde Spezialisten; aber ich habe den Verdacht, daß nach der Meinung eines Philosophen der modernen Schule der Philosophiehistoriker mehr ein Historiker ist als ein Philosoph.

Die Wurzel und Ursache für die Wunderlichkeiten der modernen Philosophie – und vielleicht, wiewohl ich mir dessen nicht bewußt war, der Grund für meine Unzufriedenheit mit der Philosophie als Beruf – liegt, wie ich jetzt glaube, in der Trennung der Philosophie von der Theologie. Es ist sehr vonnöten, den Widerspruch gegen solch eine Behauptung vorwegzunehmen – einen Widerspruch, der einer unmittelbaren gefühlsmäßigen Reaktion entspringt und etwa formuliert werden, kann in dem Satze: Jede Abhängigkeit der Philosophie von der Theologie würde eine Einschränkung der Denkfreiheit des Philosophen bedeuten. Es ist nötig, deutlich zu machen, was gemeint ist mit der notwendigen Beziehung zwischen Philosophie und Theologie und mit der Einbeschlossenheit eines Elements von religiösem Glauben in der Philosophie.