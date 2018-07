Während der Roman heute fast beängstigend geschäftig von Sprache zu Sprache weitergegeben wird, erfreut sich das Gedicht keiner so weitreichenden Weltkommunikation. Obersetzungsschwierigkeiten bilden Hürden und Sprunggräben, die mit Wagemut allein nicht zu bewältigen sind. Dennoch ist, was den weltliterarichen Kontakt betrifft, auf dem Feld der Lyrik bei uns wohl zu wenig geschehen. Exemplarische Übertragungen dieser Jahre beschränkten sich etwa auf die Symbolisten und Baudelaire, auf Shelley, Keats und andere Engländer, auf V. H. Auden und McLeish. Auf um so wacheres Interesse wird die eigenwillige Auswahl rechnen dürfen, die Mauricio Boersner unter dem Motto „Ewiges Wort“ aus Venezuela herüberschickt. Der pegasusgeschmückte schmale Band (Hans Dulk Verlag, Hamburg; 96 Seiten; 5,80 DM) beschränkt sich nicht einmal, wie der Untertitel will, auf „Begegnungen mit der abendländischen Lyrik“ (von Hrabanus Maurus und Ronsard, Shakespeare und John Donne bis Valéry und Rupert Brooke). Man begegnet ebensogut der chilenischen Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral wie dem venezolanischen Dichter Job Pim und dem persischen „Zeltmacher“ Omar, den vor einiger Zeit Friedrich Georg Jünger essayistisch porträtierte.

Der Versuch, die philologisch genaue und die nachdichterisch rein auf den Gehalt gerichtete Übersetzungsart zu vermählen, sei zur Fruchtlosigkeit verdammt, meint Mauricio Boersner, der kürzlich mit zwei Gedichtbänden auch selbst als Lyriker bei uns auftrat. Man darf es bedauern, daß sein Lesebuch nicht die Originaltexte bietet. Ein Vergleich seiner Übertragung mit Verlaines „La lune blanche“ belegt als Stichprobe ein sehr spürsames Einhorchen in das Original bei wortmäßig freizügiger Wiedergabe. Neben kleineren Kostbarkeiten bietet die Sammlung Außerordentliches mit zwei Gedichten in Prosa von Maurice de Guérin (1810 bis 1839), in denen Baudelaire und Rimbaud überraschend vorweggeahnt erscheinen. Und erwähnt sei ferner, daß man gegenüber von John Donnes „Sonett an den Tod“ die Verse übersetzt findet, die nach der Exekution Sir Walter Raleighs in der im Tower von ihm benutzten Bibel von seiner Hand eingetragen waren. –ai–