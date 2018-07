Der „Kapitalmarkt“, der besonders vor dem ersten Weltkrieg, aber auch noch in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg etwas Reales und für die wirtschaftliche Entwicklung ungeheuer Wichtiges darstellte, ist heute nur noch eine Fiktion. Früher war es eine Selbstverständlichkeit, daß die Errichtung neuer und der Ausbau bestehender Unternehmen weitgehend mit Hilfe geliehenen Geldes durchgeführt wurde. Zur Beschaffung des Geldes bediente man sich des „Kapitalmarktes“. Durch Ausgabe von Aktien, Obligationen und sonstigen langfristigen Schuldverschreibungen, durch Aufnahme von Hypotheken usw. wurden die Spargelder der breiten Masse mobilisiert und für die Wirtschaftliche Weiterentwicklung nutzbar gemacht. Das entscheidende Kriterium war dabei, daß der Sparer mit den gekauften Wertpapieren einen „Eigentumsanspruch“ an den von ihm finanzierten Unternehmen erhielt und am Ertrage des Unternehmens in Form von Zins und Dividende beteiligt war.

Diese Ordnung der Dinge war vernünftig und entsprach den allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen. Nach dem Abschluß des zweiten Weltkrieges hat sich hier ein radikaler Wandel vollzogen. Einen funktionsfähigen Kapitalmarkt gab es nicht mehr. Infolgedessen mußten die Betriebe ihren Wiederaufbau und später die Erweiterung und Neuerstellung aus anderen Mitteln finanzieren. Neben den ERP-Mitteln bediente man sich dazu vielfach kurz- oder mittelfristiger Bankkredite, die aber keine Daueranlage darstellten, sondern bald zurückgezahlt werden mußten. Zum mindesten in Westdeutschland setzte sich aus dieser Situation heraus generell das Prinzip der Selbstfinanzierung mit Hilfe überhöhter Preise durch. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die seit der Währungsreform fast ununterbrochen anhaltende Aufwärtsentwicklung der Produktionsmengen und durch die Steuerpolitik. „ Heute ist es praktisch so, daß in der Preiskalkulation diese Kapitalbildung enthalten ist. Sie vollzieht sich also nicht mehr auf dem Wege über freiwilliges Sparen der breiten Masse, sondern es findet ein „Zwangssparen“ über die Preisbildung statt: das Geldkapital wird nicht mehr bei der breiten Masse gebildet, sondern bei den Unternehmen. Daß dieser Vorgang richtig gesehen ist, läßt sich u. a. aus der Tatsache ableiten, daß die Kapitalbeschaffung für den Ausbau und die Modernisierung der Grundstoffindustrien (Investitionshilfe der Wirtschaft) heute praktisch durch eine Anleihe bei der übrigen Wirtschaft und nicht über den „Kapitalmarkt“ erfolgt. Weil ein „Zwangssparen über den Preis“ erfolgt und der Kapitalzins sich nicht marktgerecht bilden kann, braucht man sich nicht zu wundern, daß alle Versuche, den „Kapitalmarkt“ wieder in Gang zu bringen, fehlschlagen.

Diese völlige Umstellung der Finanzierung von Investitionen wirft ernste wirtschaftliche und soziale Probleme auf, über die in vielen Kreisen. noch keine rechte Klarheit besteht. Früher konnte der Unternehmer nur dann mit einer Bereitstellung von Kapital rechnen, wenn dessen Verwendung einen Ertrag mindestens in Höhe des landesüblichen Zinses garantierte. Dadurch war eine volkswirtschaftlich zweckmäßige Verwendung des Kapitals gesichert und die Möglichkeit von Kapitalfehlleitungen weitgehend ausgeschlossen. Das heute in den Unternehmungen gebildete Kapital wird offenbar meistens wieder in den gleichen Betrieben oder in steuerlich besonders begünstigten angehängten, oft artfremden Unternehmen angelegt. Dabei spielt es für die Lebensfähigkeit des Betriebes prinzipiell keine Rolle, ob mit diesem Kapital eine Rente erzielt wird oder nicht. Selbst wenn dieses Kapital verlorengeht, bedeutet es für die Existenz des Betriebes wenig, während früher mit einem solchen Kapitalverlust der wirtschaftliche Untergang verknüpft war. Das neugebildete Kapital gelangt also heute nicht mehr an die Stelle des dringendsten volkswirtschaftlichen Bedarfs. Die Kapitalfehlleitungen in unserer Wirtschaft sind – bei aller Anerkennung des „Wirtschaftswunders“, das sich in den vergangenen Jahren vollzogen hat – so offensichtlich, daß sie auch dem Mann auf der Straße auffallen.

Sozial gesehen bedeutet diese Art von Kapitalbildung eine ständige „Enteignung“ der breiten Masse. Früher Erlangte man mit Hilfe seiner Ersparnisse einen „Eigentumsanspruch“; heute erfolgt für das Zwangssparen praktisch keine Gegenleistung. Die auf diese Weise erreichte völlig ungleichmäßige Vermögensbildung führt zu immer größer werdenden sozialen Spannungen. Hier liegt ein Gefahrenpunkt erster Ordnung. Nicht zum wenigsten aus dieser Situation heraus erklärt sich der starke Druck der Gewerkschaften bei der Verfolgung des Rechts auf Mitbestimmung. Wenn die breite Masse schon ständig „enteignet“ wird, so will sie wenigstens über die Mitbestimmung in den Betrieben einen gewissen „Eigentumsersatz“ gewinnen und vor allem eine Art Dividende für das der Allgemeinheit entzogene Kapital in Form höherer Löhne und Gehälter erzielen.

Aber auch für den einzelnen ergeben sich aus dieser veränderten Methode der Kapitalbildung sehr entscheidende wirtschaftspolitische Konsequenzen. Früher konnte man durch „Sparen“ eine persönliche Absicherung gegen wirtschaftliche Unglücksfälle treffen. Diese Möglichkeit persönlicher Absicherung hielt den Ruf nach Sicherung durch staatliche Maßnahmen sehr zurück. Heute muß die breite Masse ihr Bedürfnis nach wirtschaftlichen Sicherheit notgedrungen an den Staat herantragen, weshalb sich die Forderungen nach Kündigungsschutz, Verbesserung des Schutzes bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Alter usw. erheblich verstärken. Viele Unternehmen kommen von sich aus diesem Bedürfnis freiwillig entgegen. Aber das wird als ungenügend empfunden, weil es eben nur freiwillige Leistungen sind, die in ihrer Substanz unsicher erscheinen. Bei dieser Entwicklung wird sich die Wirtschaftspolitik vor die Alternative gestellt sehen, entweder durch „Freigabe“ des Kapitalzinses und damit des Kapitalmarktes den früheren Zustand hinsichtlich der Kapitalbildung wiederherzustellen, oder aber die breite Masse auf dem Wege der Mitbestimmung in irgendeiner Form am Ertrage des ihr „enteigneten“ Kapitals zu beteiligen Endlich wäre ein weiterer Abbau der Steuervergünstigungen für die Selbstfinanzierung erforderlich, um marktwirtschaftliche Kalkulationen zu fördern. Es gibt kaum einen anderen Ausweg. Auch bei der beabsichtigten Neufassung des amerikanischen Hilfsprogramms (ECA) ist. das Problem von den Amerikanern aufgegriffen worden, indem erklärt wird, daß die Europa-Hilfsmissionen in den einzelnen Ländern die Aufgabe erhalten werden, dafür zu sorgen, daß sich die Produktionserhöhungen direkt in Lohnerhöhungen und in einer Senkung der Preise für Verbrauchsgüter auswirken.

Mit alledem soll keineswegs behauptet werden, daß die bisherige Methode der Kapitalbildung falsch gewesen sei. Der Wiederaufbau unserer Wirtschaft in so kurzer Zeit und in einem solchen Umfang wäre ohne diese Methode des „Zwangssparens‘ sicherlich nicht möglich gewesen. Aber nachdem nun ein gewisser Abschluß „erreicht ist, was sich ja“ auch in dem eingeleiteten Fortfall der steuerlichen Vergünstigungen für die Selbstfinanzierung äußert, muß man auch die entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen ziehen. Das Argument, daß das, was letzten Endes durch Einschränkung aller wieder neu entstanden ist, auch allen zugute kommen sollte, ist weder moralisch noch wirtschaftlich so leicht zu widerlegen, zumal es ja dem Gedanken einer sozialen Marktwirtschaft absolut entspricht. Wenn der breiten Masse auch eine klare Einsicht in die hier erörterten Zusammenhänge fehlen mag, so hat sie doch ein gewisses „Gefühl“ für diese Probleme. Man würde sich darin nicht ungestraft täuschen können. M. Wicharz