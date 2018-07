Einen mit Weisheit Gesalbten darf man nie warm werden lassen, sonst trieft er“, sagt Marie von Ebner-Eschenbach. Die Chinesen hingegen bezeichnen in ihrer Schrift den Weisen durch die Schriftzeichen „Wind“ und „Blitz“: vorwärtsstürmend ist er, grell die Dunkelheit erhellend, man muß wachsam sein, denn er wiederholt sich nicht – und wenn man Pech hat, wird man von seiner Erleuchtung erschlagen. Graf Hermann Keyserling hat zeitlebens diejenigen, die in seinen Umkreis kamen, immer nur jählings zu sich selbst erwecken oder – wenn sie kleineren Formats waren als er, der intuitiv und impertinent dahergewitternde Riese – tödlich beleidigen können. Aber er war persönlich bescheiden und sah sich in seiner Reise durch die Zeit“ (deren umfangreicher Band I im Liechtenstein Verlag, Vaduz, erschien) als den ersten, sehr vorläufigen Bereiter seines eigenen Weges. Das mit glühender Nadel geschriebene Buch verspricht dem Leser schon im Vorwort ein Höchstmaß des Unkonventionellen, „wobei mir meine enfantterrible-Freude am Ärgerniserregen sehr zustatten kommt“ – und er hält dies Versprechen, Im Mittelpunkt steht das Kapitel „Kosmopathische Seelen“, worunter Keyserling Menschen mit Kosmos-Bewußtsein, „bedingteste“, von überall her schöpferisch labilisierte Wesenheiten versteht: „je bedeutender ein Mensch, in desto höherem Grade also ist er plastisch.“ Er selbst stellt das Ur- und Vorbild des Kosmopathen dir und sagt mit Hinblick darauf: „Sobald ich über einen Zustand hinauswuchs, an den sich die Menschen gewöhnt hatten, wurde ich geschmäht“ – und: „Ich habe zeitlebens wie ein Haruspex oder Augur aufgepaßt. Darum konnte mir von außen entgegenkommen, was ich von innen her initiatorisch vorstoßend nicht erreichen konnte.“ Keyserlings „Reise durch die Zeit“ schließt ab, was mit der „Reise um die Welt“, dem berühmten „Reisetagebuch eines Philosophen“, begonnen wurde: das Lehren und Leben des Auswertens jener Anfälligkeiten, die uns „von außen entgegenkommen“, wenn wir wach sind wie die Schießhunde und einer Weisheit verschworen, deren Gleichnis nicht das Triefen ist, sondern der klärende Gewittersturm, Daß das Buch außerdem ein Kulturgemälde und eine Problemgeschichte der letzten fünfzig Jahre enthält, wie wir dergleichen anderswo so blitzend frisch und himmelschreiend frech vergebens suchen, zeigt, daß in Keyserling 1946 kein alter Mann von uns gegangen ist, sondern ein Berserker, „herrlich wie am ersten Tag“. Herbert Fritsche