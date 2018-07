Porträt eines Funktionäes

„Was ich hier schrieb, könnte man den Versuch zu einer wirtschaftspolitischern Glosse nennen“, so sagte die Autorin des folgenden Beitrags und fügte hinzu: „aber –, die Geschichte ist vor zwei Tagen genau so passiert, wie ich sie schildere...“

Wir aßen heute zum Frühstück Schinken: den hatte uns Stalin spendiert. Desgleichen spendete er uns ein Paar Nordwest-Schuhe für meinen Sohn; auch West-Zigaretten rauchten wir auf seine Kosten. Es war wie ein Märchen, ein sehr modernes ...

Ich bin eine geschiedene Frau und bei mir in Himburg lebt ein Sohn aus erster Ehe. Sein Vater, mein früherer Mann, ist SED-Funktionär in Berlin. Als ich ihn damals verließ, gab es außer den Dingen der Politik keine wesentlichen Meinungsunterschiede. Wir vereinbarten eine Trennung; ich kehrte mit unserem Sohn zurück in meine westliche Heimatstadt. Ich heiratete wieder, einen Hamburger. Wir beide arbeiten zusammen und lassen uns vom westlichen Monopolkapitalismus aussaugen. (Immerhin, wir leben nicht gar so schlecht dabei.) Seit der Trennung von meinem ersten Mann sind drei Jahre vergangen. Der Sohn wächst heran und verschleißt Schuhe und Kleidung. Selbstverständlich hat es nie eine Unterhaltsfrage gegeben. Es ist klar, daß ein Vater, der nur Ostgeld verdient, nicht für ein im Westen lebendes Kind bezahlen kann. Wir hatten vom Vater meines Jungen lange nichts gehört. Da klingelte gestern das Telefon.

„Hier ist Robert. Könnte ich euch und den Jungen heute abend besuchen?“

Robert! Die ganze Wucht dieser Unwahrscheinlichkeit fühlte ich erst, als er – mit dem Versprechen, in einer Stunde bei uns zu sein – schon wilder angehängt hatte.

‚Robert?“, sagte mein Mann, „Wir müssen ihm ein anständiges Essen machen. Er wird ausgehungert sein.“