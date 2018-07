Man kann die Reiterei als Passion, als Sport, als Mittel gegen Hämorrhoiden und als Weltanschauung betreiben. Im letzten Fall ist sie literarisch besonders ergiebig, romantisches Relikt eines Zeitalters, das im Gegensatz zu der damals noch unentwickelten Moral des Radfahrers die Ideale der Ritterlichkeit prägte und pflegte.

Insofern also betritt der moderne Leser, der ein solches Brevier der edlen Reitkunst aufschlägt, ein ehrwürdiges Museum, in dem die versunkenen Werte feudaler Herrlichkeit sorgfältig aufpoliert dargeboten werden. Diese Empfindung hat man besonders lebhaft bei der Lektüre von Clemens Laars „Kavalkade“, einer Reiterchronik über die letzten fünfzig Jahre, die Hans-Joachim von Killisch-Horn im Verlag des Westdeutschen Informationsdienstes herausgegeben hat. In zehn glänzend geschriebenen Reportagen defilieren da in Wort und Bild ritterliche Reitergestalten und edle Pferde, und selbst der Außenstehende herkommt einen Begriff von der Faszination, die dieser adelige Sport auf seine Anhänger ausübt. Es ist schwer, mit einem Begeisterten zu rechten, und doch: daß Majestät zumeist im Plural reden und lächeln, mag noch hingehen, aber daß der Verfasser seinen sterbenden Helden, bevor „der Tod die Zügelfaust löst“, als letzte Gedanken ihre Pferde und ihre sportlichen Aufgaben unterstellt, scheint mir nicht nur eine Sünde wider den guten Geschmack. Hier ist eine Verschiebung der Wertskala eingetreten, die den gewiß unbestreitbaren Wert eines Sports unzulässig ins Absolute erhebt.

Indessen – die Reiterei als Weltanschauung hatte schon vorher ihren Einzug in die Literatur gehalten, und da ist’s vor allem Rudolf G. Binding, der in der Gestalt des ritterlichen Bürgers in die Manege trabte. Zu den zahlreichen literarischen Knappen in seinem Gefolge hat sich jüngst auch Ruth von Ostau gesellt. Denn ihr „Hengstreiter“ (im Verlag Albert Nauck erschienen), die Geschichte eines adeligen Fräuleins mit einem Naturburschen, der auf einem rassigen Deckhengst durch die Lande zieht, würde, unter Fußgängern spielend, auf eine Strindbergiade im Stil Fräulein Julies hinauslaufen. Hier dagegen überbrückt die Niveauhebung in Sattelhöhe alle sozialen Gegensätze. Wenn man die Herkunft des Ostauschen Pegasus näher bestimmen wollte, würde man auf eine Kreuzung zwischen einem Balladenhengst aus dem Gestüt Boerries von Münchhausens und einer Stute aus dem Stall Marlitt tippen –, ein Roß also, dem man die Chance geben kann, seinem Verlag erhebliche Auflagen zu ergaloppieren.

Aus ganz anderen Bezirken kommt Glenn Balchs „Tigerschimmel“ (Franz Schneekluth-Verlag, Celle). Denn bei diesem Amerikaner, den Arthur Heinz Lehmann für Deutschland entdeckt und meisterlich übersetzt hat, finden wir das, was den geheimen Reiz des Reitsports ausmacht: die Freude an der Beherrschung eines edlen Tieres, die letzten Endes immer auf einer Freundschaft zwischen Mensch und Kreatur beruht. Gewiß, die Fabel vom Lebenslauf des eingefangenen und durch menschliche Bosheit verdorbenen Wildhengstes ist naiv. Nur zu bald ahnt der kundige Literaturthebaner, daß der pechschwarze Schurke seine Strafe und der gute Cowboy seinen Lohn erhalten wird, und trotzdem: die Spannung bleibt, und die Freude über das längst geahnte Happy-End ist ungetrübt. Ganz nebenbei wird dem Leser der Geschmack an den Rodeos genommen, jenen auch im Film so häufig gezeigten Cowboy-Reiterspielen, indem man erfährt, daß diese ungebärdig bockenden Mustangs in Wahrheit arme, durch systematische Tierquälerei für solche Schaustellungen präparierte Geschöpfe sind. Man möchte deshalb nur wünschen, daß, ähnlich wie Beecher-Stowes Sklavenroman Onkel Toms Hütte, Glenn Balchs Buch zu einem Signal für die Befreiung auch dieser geschundenen Kreaturen werden möge. Eines aber ist schon jetzt sicher: daß Glenn Balch mit seinem „Tigerschimmel“, scheinbar absichtslos, eins der schönsten, spannendsten und saubersten Jugendbücher geglückt ist. Paul Weymar