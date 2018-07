Besuchte man den Dr. jur. und Dr. phil. Wilhelm Ahlmann in seiner Berliner Wohnung ohne Wissen um seine Blindheit, so mochte man ihm diese kaum glauben. Und doch bestand sie – infolge einer privaten Schicksalskonvulsion – schon seit 1916. Sieben Jahre danach erwarb der Bankierssohn und Bankhausinhaber mit einer Dissertation über das optische Vorstellungserleben der Blinden den philosophischen Doktorgrad, nachdem er bereits 1918 Dr. jur. geworden war. Er wußte seine Blindheit verblüffend zu tarnen, fand mit schnellem Griff jedes Buch in seiner Bibliothek und hatte – darin den blinden Sehern der Antike verwandt – überdies einen Scharfblick sondergleichen für kulturelle Qualitäten und deren Widerspiel. Beides brachte ihn in Opposition zur Hitler-Ära. So griff er denn, ein mit dem Grafen Stauffenberg und anderen Männern des Widerstandes eng Verbundener, 1944 abermals zur Waffe: diesmal kostete es das Leben. Aber seines Fortlebens war er gewiß. Damals schrieb Hermann Kasack bereits an seinem Roman „Die Stadt hinter dem Strom“, ließ aber auf Ahlmanns Rat das Manuskript unfertig liegen und übernahm nach Peter Suhrkamps Verhaftung die Leitung des Suhrkamp-Verlages. Später, als Kasack sein Buch vollendete, schilderte er darin Ahlmann als den „Lübecker Kaufmann Dr. Hahn“: „Dr. Hahn, der sich als junger Mensch bei einem Selbstmordversuch blind geschossen und dreißig Jahre später, um politischen Schergen zu entgehen, die Waffe zum zweitenmal auf sich gerichtet hatte“, stellt sich in dem gespenstischen Buch mit den Worten: „Willkommen und Abschied in einem!“ der postmortalen Runde vor. An diese Worte darf man beim Studium der kostbar ausgestatteten Gedenkschrift „Tymbos für Wilhelm Ahlmann“ denken, die seine Freunde bei Walter de Gruyter & Co. herausgaben: recht namhafte Freunde samt und sonders, edle Kulturwächter und Geistgestalter aus alter abendländischer Bildungssubstanz – und deshalb liegt unleugbar Abschiedslicht auf dem Sammelband, der 21 Veröffentlichungen aus allen Gebieten der Universitas bündelt. Einzig der Beitrag „Mächtigkeit, Rang und Stufe des Menschen“ von Karlfried Graf Dürckheim-Montmartin, einem der intimsten Vertrauten Ahlmanns, reicht in jenes (doppelsinnig zu verstehende) Morgen-„Grauen“, das wir – um mit Rilke zu reden – zu überstehen haben. Dürckheim, bei Zen-Meistern Japans im metaphysischen Realisieren geschult, im kontrollierbaren Weltwirksam-Machen des Unsäglichen, ist dem „Er-Fahren“ verschworen, jedoch nicht mehr paracelsisch „von Land zu Land“, sondern in den Menschen hinein von Schicht zu Schicht; so zeigt er denn Wege zum Ziel des Reifens, die den Gereiften immer neu vor einen Anfang (Initium) stellen und ihm Initiation ermöglichen. Diese Menschwerdungs-Anweisung ist mehr als das Herz des Buches, sie ist ein Ausweg ins Leben und damit in besonderem Sinne ein Vermächtnis Ahlmanns, der zum anderen, zum falschen Ausweg gezwungen war. Auch Peter Suhrkamps aus Gesprächen mit Ahlmann erwachsener und alsdann von ihm in der Schutzhaft existentiell bezeugter Aufsatz „Über das Verhalten in der Gefahr“ gehört nicht jener Bildungswelt an, die eigentlich nur Wissenswelt ist, sondern der der echten Menschenbildung. Suhrkamp berichtet von einem zum Tode verurteilten Chinesen, der sich vor der Exekution die Lektüre von Werken der Weisheit erbat: „Ich fülle meine Seele“, so begründete er das. Uns wäre, im Zeitalter der Brutalität, bei gleicher Haltung in gleicher Lage die Instanz nicht sicher, die uns eine solche Bitte erfüllen würde – und wohl keinem der hingerichteten Freunde Ahlmanns wurde dies in der Todeszelle gewährt, jedoch sie hatten zuvor längst bei ihm selber „ihre Seelen gefüllt“: bei dem Schenkenden, Verstehenden und – in Zeiten, als sein Wort noch galt – stets Protektionśgewillten.

Ein Landstörzer selbstverantwortlicher Tugend, ein Radikalist des in ihm Ich gewordenen Menschheitsgewissens wird vermißt unter den Mitarbeitern: Gerhard Nebel, der rauhbeinige und scharfsinnige Aufrechterhalter höchster Menschheitstugenden mitten in den Katastrophen ihrer Zerfetzung; Nebel gehörte (wie sein Vorbild Ernst Jünger, das er längst überragt und dem er eine rührende, aber zu Nebels Gunsten unstimmig, gewordene Nibelungentreue hält) zum engeren Freundeskreise Ahlmanns. Während man Jünger wenigstens im Motto des Suhrkamp-Beitrags begegnet, hätte der ausgesperrte Gerhard Nebel gewiß recht Wesentliches auf die Frage: Wer war Wilhelm Ahlmann? zu antworten gehabt. Ahlmann war ein Später, ein Letzter: gleichermaßen reich beschenkt und schlimm beraubt vom Schicksal, wirkte er sich als Kultur-Katalysator aus, als Berater und Nothelfer vieler unserer Besten und am Ende doch auch wieder nur als Vollstrecker seiner eigenen Not. Ein Tymbos ihm zu Ehren, antikisch, vom „heiligen Heer der speergewohnten Argeier“ errichtet, das kommt ihm stilgemäß zu – denn „für das Konservative bis zum Paroxysmus“ hat er nach Kasacks Worten gelebt: im besten Sinne, zugleich jedoch auch im Abschiedslicht...

Herbert Fritsche