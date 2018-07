Bleistifte sind besonders exportintensiv. Immer stärker wird die Ausfuhr der zehn deutschen Bleistiftfabriken, die ausschließlich in Nürnberg und Umgebung ihren Sitz haben. Vor dem zweiten Weltkrieg gingen etwa 70 v. H des Gesamtumsatzes in den Export. Bis jetzt konnte aber dieser Prozentsatz noch nicht wieder erreicht werden. 1949 blieben 80 v. H der deutschen Bleistifterzeugung im Inland, nur 20 v. H. gingen ins Ausland. 1950 war es schon etwas günstiger: Inland 52 v. H, Ausland 48 v. H , und in den ersten sechs Monaten 1951 hat das Auslandsgeschäft den Inlandsabsatz bereits übertroffen: Es erreichte einen Wert von 14 3 Mill. DM. Alle Achtung vor den deutschen Bleistiftfabriken, die so erfolgreich im Konkurrenzkampf mit den 160 Bleistiftherstellern der übrigen Welt st ehen. Zur Zeit beschäftigt die deutsche Bleistiftindustrie rund 4400 Menschen gegenüber 1900 im Jahre 1947. Die Jahresproduktion würde aef ähr dreimal

