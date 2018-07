Die Bonner Zentralbehörden zeigen mitunter recht wenig Verständnis für die Arbeit der Presse – speziell dafür, daß die Journalisten nicht nur offizielle oder offiziöse Kommentare zu vollendeten Tatsachen entgegennehmen wollen, sondern auch „auf Informationen aus sind“, also über Dinge unterrichtet werden möchten, die sich noch im Stadium der Beratung oder erst der Erwägung befinden. Wird der „Fall Platow“ dazu führen, daß die Bereitschaft der Ministerien, solche Informationen zu geben, noch geringer wird als bisher? Das befürchten, verständlicherweise, die Presseleute und ihre Organisationen, und so erklärt es sich auch, daß die erste Reaktion der Tageszeitungen auf das schroffe Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen Dr. Platow und seinem Mitarbeiter Dr. Wegrich reichlich bitter ausgefallen ist – ganz abgesehen von den Motiven einer selbstverständlichen kollegialen Loyalität und Solidarität oder einer allgemein-menschlichen Anteilnahme. Wenn schon eine Haussuchung und die Beschlagnahme des gesamten Materials beim „Informationsdienst Dr. Platow“ in Hamburg notwendig waren – warum mußte dann noch ein Haftbefehl erlassen und über den ersten Haftprüfungstermin hinaus beibehalten werden, da ja offenbar keine Fluchtgefahr und nun gewiß auch keine Verdunklungsgefahr mehr bestehen?

Diese Fragen also darf man wohl an die Strafverfolgungsbehörde richten. Im übrigen aber sollte das Ergebnis der Untersuchung abgewartet werden, ehe die Presse sich für ihren Kollegen Dr. Platow weiter einsetzt, aus der schönen Überzeugung heraus, daß ihm, den so viele von uns kennen, doch nichts Strafwürdiges zuzutrauen sei. Jetzt schon kann freilich gesagt werden, daß Dr. Platows Verteidiger seinem Mandanten offenbar einen Bärendienst erwiesen hat, als er erklärte, vom Büro Dr. Platow seien „die üblichen Honorare“ auch für vertrauliche Informationen an Beamte in den Zentralbehörden gezahlt worden. Es gibt keine „üblichen Honorare“ für Informationen, insbesondere nicht für solche vertraulicher Art. Wenn derartige Akten (also Schriftstücke mit dem Vermerk „Nur für den Dienstgebrauch“ oder „Geheim“) „gekauft“ wurden, so bedeutet das eben, daß der Mann, der sie – wider Dienstanweisung und Treuepfiicht – lieferte, „gekauft“, daß es bestochen war.

Dies ist ja wohl der Vorwurf, der hier gemacht wird, und er hat im aktuellen Falle deshalb noch eine besondere Bedeutung, weil das Büro Dr. Platow sein Material nicht „publizierte“, nicht nach Art der Presse an die allgemeinste, breiteste Öffentlichkeit „herausgab“, sondern in einem als „vertraulich“ bezeichneten Informationsdienst an einzelne Bezieher – Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Kammern, auch Behörden – vertrieb. Sein Bezieherkreis aber – und damit kommen wir zu dem Ausgangspunkt unserer Betrachtungen zurück – war ja nur deshalb so groß, das Interesse am „Platow-Dienst“ deshalb so stark, weil das berechtigte Informationsbedürfnis der Wirtschaft auf dem direkten, jedermann zugänglichen publizistischen Wege nicht annähernd befriedigt werden kann – mangels hinreichender Informationsmöglichkeiten der Presse. Und wie es immer ist in solchen Fällen: wo die legale Versorgung unzureichend bleibt, wird der Schwarzhandel künstlich gefördert ... Denn von einem solchen Nachrichten-Schwarzhandel muß ja wohl auch hier gesprochen werden. Die richtige Konsequenz aus dem „Fall Platow“, in sinngemäßer Anwendung der wirtschaftspolitischen Prinzipien von Bonn, wäre also, daß die Presseleute und die Gazetten „nicht genieret werden“ – auch und Insbesondere nicht‚ wenn es sich um die legale Beschaffung informativen Materials handelt, sofern nur die eine grundlegende Voraussetzung erfüllt ist: daß es eben zur Unterrichtung der Öffentlichkeit dient, nicht zur vertraulichen Information irgendwelcher Interessenten.

Erwin Topf