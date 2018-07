Die Entflechtung ist eine schwierige Sache, das dürfte jedermann klar sein. Daß aber auch eine Überfülle steuerlicher Probleme daran hängt, um das nur zu ahnen, muß man die höheren Weihen der Steueralchimie erhalten haben. Erstaunlich ist nur, daß diese steuerlichen Probleme offenbar jetzt erst in ihrer ganzen Tragweite erkannt sind: in einem Stadium der Entflechtung also, in dem diese an sich sekundäre Seite der Angelegenheit klar sein sollte, weil ja nunmehr entflochten werden soll. Es scheint aber so, als schiebe sich auch in diesem Mischkomplex von Siegerdiktat und Wirtschaftspolitik wieder einmal das Steuerrecht an die Spitze, um den weiteren Weg der Entwicklung zu blockieren.

Da gibt es also in den alliierten Entflechtungsgesetzen 27 und 35 fast gleichlautende Vorschriften, die ganz lapidar besagen, das Steuern „bei oder aus Anlaß der Übertragung von Vermögensgegenständen und der Neugründung und Umwandlung von Gesellschaften im Rahmen der Entflechtungsaktion“ nicht erhoben werden. Das klingt für den vorurteilsfreien Leser einer solchen Vorschrift ganz einfach und plausibel und heißt: Wir, die Alliierten, wollen zwar, daß die „übermäßige Machtkonzentration“ im Kohlenbergbau, der Eisen- und Stahlindustrie und der IG-Farbenindustrie durch Aufteilung des Vermögens und Neugliederung der einzelnen Unternehmen beseitigt wird, aber wir wollen nicht, daß dieser Vorgang dem Steuerfiskus nun auch noch zusätzlich Einnahmen bringt. Dem halbwegs Kundigen schießt dabei sofort auch der Gedanke an die alliierten Rückerstattungsgesetze durch den Kopf, in denen sich dem Wortlaut nach ebenfalls fast gleiche Vorschriften finden, und der eifrige Leser von Steuerfachzeitschriften erinnert sich, daß der Oberste Finanzgerichtshof in München 1950 zu diesen Gesetzen ein Gutachten erstattet hat, in dem er klipp und klar feststellte, daß diese Steuerbefreiung nicht auf eine bestimmte Steuer beschränkt ist.

Wer nun aber meint, daß damit die Frage nach der steuerlichen Behandlung der Entflechtungsvorgänge beantwortet sei, daß also feststehe, daß auch die ganze Entflechtung sich völlig frei von steuerlichen Rücksichten vollziehen könne, der irrt. In der Finanzverwaltung tüftelt man nämlich eifrig herum, was nun aus der Entflechtung an Steuern für das notleidende Staatssäckel herausspringen könnte. An den alliierten Vorschriften kann man natürlich nicht ganz vorbeisehen. Jedoch, was dem Unbefangenen ziemlich klar ist, wird für Finanzbeamte ein weites Exerzierfeld steuerlichen Denksports. Obwohl man durch das erwähnte Gutachten des OFH zu fast gleichlautenden Vorschriften alliierter Gesetze bereits vorgewarnt sein sollte, beginnt das Spiel hier wieder von vorn. Man behauptet also: Der § 7 der Gesetze 27 und 35 spreche nur eine Befreiung von der Umsatzsteuer und den Verkehrssteuern aus. Nick erfaßt seien davon jedoch die Ertragssteuern: also die Einkommensteuer, Körperschaftsteur und die Gewerbesteuer. Und man bleibt dabei, obwohl man weiß, daß man damit der Eintflechtung jeden vernünftigen Sinn nehmen, ja,ihre Durchführung überhaupt gefährden würde: weil es ja gerade diese Steuern sind, die – bei den Größenanordnungen der betroffenen Unternehmen – zu astronomischen Steuerlasten führen werden (da stille Reserven aufgelöst werden müssen, die ohne die Entflechtung in naher Zukunft jedenfalls, wenn überhaupt, nicht zur Realisierung gelangt wären). Und zur gleichen Zeit ist die gleiche Finanzverwaltung eifrig mit der Behebung der Kapitalnöte gnade – dieser Grundstoffindustrien – durch die Investitionshilfe – beschäftigt. Aber wenn es darum geht, neue Steuerquellen zu erschließen, ist offenbar jeder Widersinn erlaubt!

Gewiß, es handelt sich nicht nur um einen Verzicht auf Liquidationssteuern; die Sache hat auch einen anderen Haken. Werden die stillen Reserven aufgelöst und zu den aufgestockten Werten auf die neuen Gesellschaften übertragen, dann können diese nochmal abschreiben, worauf ihre Vorgänger schon einmal und unter Berücksichtigung der DM-Eröffnungsbilanz vielleicht sogar schon zweimal abgeschrieben haben. Aber das ist ja nicht Schuld der Unternehmen. Die Werteaufstockung der DM-Eröffnungsbilanz ist eine Folge deutscher Gesetzgebung. Die abermalige Wertaufstockung im Zuge der Entflechtung, die im übrigen angesichts des geringen Zeitabstand Hit dem 21. Juni 1948 nicht gewaltig sein kann, ist eine Auswirkung alliierten Zwanges. Ein schwaches Argument also! Und gar die Forderung, die Steuerbefreiung sollte dadurch verwirklicht werden, daß auf die Auflösung stiller Reserven durch Fortführung der Buchwerte verzichtet wird, ist wirtschaftlich unmöglich und stellt die Dinge einfach auf den Kopf.

Nun haben die Alliierten es inzwischen selbst für nötig befunden,in einer Durchführungsverordnung Nr. 6 zum Gesetz 27 zu sagen, was sie unter Steuern verstehen, die nicht erheben werden sollen. Und das sind hiernach alle Steuern, die sonst zur Erhebung gelangen würden. Knapper und deutlicher kann man das sieht mehr sagen. Aber auch das überzeugt die Finanzverwaltung noch nicht. Auf die fast primitive Idee, die Alliierten einmal selber zu fragen, was sie sich bei dieser Vorschrift gedacht haben, kommt man nicht, will vielleicht auch nicht kommen, weil die alliierte Auskunft ziemlich eindeutig sein dürfte. Solist es also nicht unwahrscheinlich, daß man den inzwischen fungierenden Bundesfinanzhof vor die gleiche Aufgabe stellt, vor. der OFH schon einmal gestanden hat. Das würde höchstens Zeitverlust bedeuten; an der sachlichen Entscheidung dürfte kaum ein Zweifel bestehen. Denn die Vorschriften der Gesetze 27 und 35 sind nur aus alliiertem Rechtsdenken her zu interpretieren, und das zielt ganz eindeutig darauf hin: Entflechtung ohne Steuerbelastung.

Das sind aber noch lange nicht alle Probleme. Kompliziert wird die Geschichte erst recht bei den C-Gesellschaften. Sie sind zwar noch nicht aus der alliierten Kontrolle entlassen – aber das steht unmittelbar bevor, und dann wird das Gesetz 27 für sie nicht mehr gelten. Der größte Teil von ihnen will aber freiwillig an der Entflechtung teilnehmen. Schön und löblich, aber wahrscheinlich höchst -gefährlich. Denn wenn das Gesetz 27 auf sie nicht mehr Anwendung findet, dann gilt auch der Art. 7 mit seiner Steuerbefreiung für sie nicht. Das ist einwandfrei rechtens. Aber bei dem inneren sachlichen und geschichtlichen Zusammenhang zwischen dieser freiwilligen und der erzwungenen Entflechtung drängt sich der Gedanke geradezu auf, daß man die einen nicht schlechter behandeln kann als die anderen. Also auch für die C-Gesellschaften die gleichen Steuervergünstigungen wie für die anderen Gesellschaften? Mitnichten. Was die Finanzverwaltung bei richtiger Auslegung des Artikels 7 qualvollen Herzens für die A-Gesellschaften wird konzedieren müssen, ist sie keineswegs den freiwillig teilnehmenden C-Gesellschaften zu geben bereit. Begreiflich, daß das dem Bundeswirtschaftsminister Kummer und Sorge bereitet. Denn ohne C-Gesellschaften bleibt, nach seiner Ansicht, der ganze deutsche Entflechtungsplan eine unvollständige und deshalb. fragwürdige Angelegenheit. Er muß aber damit rechnen, daß auch die C-Gesellschaften, die ihre freiwillige Teilnahme bereits erklärt haben, wieder abspringen, wenn sie nicht die Gewähr haben, daß sie sich nicht damit selbst untragbare Steuerlasten aufhalsen.

Wie dieses Tauziehen enden wird, ist zur Zeit nicht zu übersehen. Sicher ist soviel, daß viel kostbare Zeit verschwendet wird, und daß die Alliierten mit gespanntem Interesse vom Petersberg her verfolgen, wie wir unsere Angelegenheiten regeln. Es ist in diesem Fall nicht zu erwarten, daß sie soviel Geduld aufbringen werden, auf die Einmütigkeit in unserem eigenen Haus zu warten, wie in Sachen der vollkommen in deutsche Zuständigkeit übertragenen Banken-Entflechtung. Hier ist nämlich ebenfalls – mangels Einigung über die steuerliche Behandlung der Entflechtungsvorgänge – inzwischen fast ein Jahr verstrichen, ohne daß ein Fortschritt erzielt worden ist, was auch da die Gefahr herauf beschwört, daß der Petersberg von sich aus mit einem Federstrich den Dingen ein Ende macht. B–l.