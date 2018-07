Wenn das Verhältnis der Alliierten zu Deutschland auch nicht so sehr einer Neigungsehe als viel eher dem Begriff der marriage arrangé gleicht, so wäre doch der Wandel von der bedingungslosen Kapitulation zur Partnerschaft Grund genug, auch im finanziellen Status der veränderten Beziehung Rechnung zu tragen. Die Besatzungskosten jener Tage sind schließlich etwas ganz anderes als der Verteidigungsbeitrag, den man heute von uns erwartet. Damals, als Deutschland bedingungslos kapitulierte, und die Alliierten das Land besetzten, war dies gewissermaßen der Abschluß einer Epoche, die – was man in Deutschland gern übersieht – einschließlich der Endphase von uns selbst inszeniert war. Die Besetzung sollte dem erklärten Zweck dienen, Deutschland zu demilitarisieren, zu denazifizieren, zu dekartellisieren und zu demokratisieren. All diese Ziele sind inzwischen, mehr oder weniger vollständig, erreicht, und so haben denn die Alliierten nach verschiedenen Revisionen jetzt die Absicht, das Besatzungsstatut ganz aufzuheben, sofern wir freiwillig einen Beitrag zur Verteidigung leisten.

Seit langem schon wird bei allen Festreden deutsch-alliierten Veranstaltungen von der Gleichberechtigung und Partnerschaft Deutschlands gesprochen, aber unter Ziffer 2e) des Besatzungsstatuts steht noch immer, daß die Alliierten sich die Festsetzung der Besatzungskosten und ihrer sonstigen Bedürfnisse vorbehalten. Das heißt mit anderen Worten: die Höhe der Besatzungskosten wird, einseitig festgesetzt und diktiert, nicht vertraglich vereinbart. Gerade diese Methode aber, die noch aus der Zeit des unconditional surrender stammt, paßt nicht mehr in die heutige Phase. Darum ist es auch wenig einleuchtend, wenn man unseren Einspruch gegen die Höhe der diesjährigen Besatzungskosten mit der Begründung entkräften will, alle Länder müßten heute höhere Aufwendungen für ihren Wehrbeitrag leisten. Entweder wir sind der besiegte Feind von gestern, dem nach Gutdünken Tributzahlungen auferlegt werden, oder wir sind der potentielle Partner von morgen, der sich bereit erklärt, bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit; an der gemeinsamen Verteidigung mitzuwirken. Was aber gewiß nicht möglich ist, ist die Ummünzung der Besatzungskosten des zweiten Weltkrieges in einen Wehrbeitrag zur Vermeidung des dritten Weltkrieges.

Das geht schon darum nicht, weil wir der Meinung sind, daß die Verwendung der heutigen Besatzungskosten nur zu einem Bruchteil der Verteidigung dient, eben deshalb, weil ja der Zweck der Besatzung erklärtermaßen ein ganz anderer war. So ist beispielsweise in der britischen Zone die Einrichtung der Kreis Resident Officers, die seinerzeit auf der untersten Ebene die Umgestaltung Deutschlands vollziehen sollten, im Jahre 1951 vollkommen überholt. Ihre einzige Obliegenheit besteht heute noch darin, bei der Freigabe von Wohnraum mitzuwirken und bei der Abschätzung von Manöverschäden. Obgleich in jedem Land der britischen Zone eine alliierte Dienststelle für diesen Zweck vollauf genügen Würde, gibt es beispielsweise allein in Niedersachsen 60 derartige Verwaltungsstellen, deren Aufwand für Personal, Wohnung, Strom, Wasser und Gas 1,5 Millionen DM beträgt.

Noch höher sind die Aufwendungen für die ebenso überflüssigen Kreisdelegierten in der französischen Zone, deren Aufgabe es ist, die Vorgänge im Kreis zu beobachten und die Verbindung zwischen den deutschen Behörden und der Besatzung zu pflegen! In dem Miniaturstaat Württemberg-Hohenzollern mit seinen 17 Kreisen umfaßt der Stab dieser 17 Kreisdelegierten annähernd 600 Personen; allein für die persönliche Bedienung eines solchen französischen Kreisdelegierten stehen stellenweise bis zu fünf Hilfskräften zu Verfügung. Die Personalkosten für den gesamten Stab, und die 450 beschlagnahmten Büro- und Wohnräume betragen 2,3 Millionen. Rechnet man noch die übrigen Kosten für Heizung, Licht und dergleichen hinzu, so wird man wohl annehmen können, daß diese französische Schattenregierung genau soviel Kosten verursacht wie die normale deutsche Verwaltung der 17 Landratsämter in Württemberg-Hohenzollern, die einen Etat von 3 Millionen haben.

In Bremen ist es nicht viel anders. Dort betragen. die Aufwendungen allein für den Land Commissioner und seinen Stab von 80 Amerikanern und 600 Deutschen mit 4,4 Millionen beinah die Hälfte der normalen Aufwendungen der gesamten Landesverwaltung. Diese 4,4 Millionen sind aber nur ein Bruchteil der gesamten Besatzungskosten von Bremen, die sich auf 30 bis 40 Millionen belaufen. Allein in den amerikanischen Messen und Clubs in Bremen werden über 300 Hilfskräfte beschäftigt, die bei den hohen Tarifeinstufungen jährlich 1 Million DM kosten. Außerdem gibt es 1300 weitere dienstbare Geister (davon etwa 65 v. H. Hausmädchen), die mit 3 Millionen zu Buche stehen; es gibt 930 Hilfskräfte, die in den Fahrbereitschaften und Kraftfahrerwerkstätten beschäftigt sind, sowie 650 Handwerker, die nur für die amerikanischen Dienststellen arbeiten. Gewiß ist Bremen als der Hafen der US-Zone, über den der gesamte Nachschub kommt, ein Sonderfall. Aber wenn man bedenkt, daß gewiß nicht mehr als 2500 Amerikaner in Bremen stationiert sind, dann erscheint diese Menge an Personal und Hilfskräften doch erstaunlich hoch.

Es sind also gar nicht so sehr die Einzelfälle: der teure Schreibtisch eines französischen Generals oder die extravagante amerikanische Kegelbahn in Partenkirchen, die einen Einspruch gegen die Besatzungskosten rechtfertigen, es sind vor allem die vielen überholten Einrichtungen, die immer noch aufrechterhalten werden. – Der Einwand, der von alliierter Seite gern gemacht wird, daß nämlich die Arbeitslosigkeit in Deutschland gefährlich steigen würde, wenn personelle Einschränkungen stattfänden, ist einfach falsch. Die Alliierten beschäftigen noch immer etwa 450 000 Deutsche, von denen wahrscheinlich die Hälfte zu hohen Gehältern vollkommen unproduktiv eingesetzt ist. Es gibt in der britischen Zone Kreis Resident Officers, die einen monatlichen Aufwand von 900 DM für persönliche Bedienung haben. Selbst, wenn man diese Arbeitskräfte auf Kosten des Bundes in Krankenhäusern, die alle unter Mangel an Personal leiden, einsetzen würde, wäre das wesentlich sinnvoller und außerdem billiger. Der Aufwand an Besatzungskosten für Dienstleistungen war 1950 mit 1,3 Milliarden höher als der der Postverwaltung im Bundesgebiet, die mit allen Angestellten, Pensionären, Telefonistinnen und Briefträgern 1,1 Milliarde kostete.

Vergleicht man weiter die Besatzungskosten mit dem Gesamtbetrag der Haushalte von Bund und Ländern, so zeigt sich, daß im Jahr 1950 die Besatzungskosten 22 v. H. der gesamten Etatsummen in Anspruch nahmen. Man muß sich einmal vergegenwärtigen, was das heißt! – Das heißt nämlich, daß ein Fünftel der vereinigten Etats – im Vergleich zum Bundesetat allein ist es sogar ein Drittel – ohne jede parlamentarische Kontrolle ausgegeben wird. Weder das deutsche noch irgendein alliiertes Parlament hat je die Höhe und Verwendung der Besatzungskosten beraten; obgleich öffentliche Kontrolle und Diskussion nun einmal das wichtigste Prinzip der Demokratie sind und wir im Zuge der Besetzung doch eigentlich demokratisiert werden sollen. Jeder Mensch weiß, daß jede Armee dazu neigt, ökonomische Gesichtspunkte für ein bürgerliches Vorurteil zu halten, wenn aber nicht einmal eine öffentliche Überwachung stattfindet und die Gelder aus einem fremden Land stammen, dann kennt die Großzügigkeit keine Grenzen. In Bremen werden für die in den dortigen Kasernen untergebrachten 1500 US-Soldaten für Strom, Gas und Wasser jährlich 660 000 DM ausgegeben. Das ist einfach sinnlos, und niemand kann sich wundern, wenn die deutsche Öffentlichkeit dagegen rebelliert, dies als einen unerläßlichen Beitrag zur europäischen Verteidigung anzusehen.

Wir haben, wie der Bundesfinanzminister soeben mitgeteilt hat, in diesem Jahr 7,7 Milliarden für Sozialausgaben zu zahlen, mehr als 20 v. H. des gesamten Volkseinkommens müssen aufgewandt werden, um annähernd 15 Millionen Unterstützungsempfänger am Leben zu erhalten. Wir können es uns einfach nicht leisten, öffentliche Gelder zu verschleudern. In unserer Situation kommt alles auf eine optimale Verwendung der Mittel an. Wir wissen, daß Amerika ungeheure Opfer bringt für die Verteidigung der westlichen Welt; wir wissen, daß auch die Labour-Regierung ihr Ideal des Wohlfahrtsstaates um der Verteidigung willen zurückgestellt hat – auch wir sind bereit, im Rahmen der ökonomischen Leistungsfähigkeit Deutschlands zu diesem Ziel beizutragen, aber wir verlangen, daß es uns selber überlassen wird, zu beraten und zu entscheiden, wie dies am zweckmäßigsten geschehen kann. Marion Gräfin Dönhoff