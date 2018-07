Inhalt Seite 1 — Wenn Sie in Zukunft auf ein Gedicht stoßen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Benn

Ich nenne Ihnen vier diagnostische Symptome, mit deren Hilfe Sie selber in Zukunft unterscheiden können, ob ein Gedicht von 1950 identisch mit der Zeit ist oder nicht. Meine Beispiele nehme ich aus bekannten Anthologien. Diese vier Symptome sind: erstens das Andichten. Beispiel: Überschrift „Das Stoppelfeld“.

Erster Vers:

„Ein kahles Feld vor meinem Fenster liegt jüngst haben sich dort schwere Weizenähren im Sommerwinde hin- und hergewiegt vom Ausfall heute sich die Spatzen nähren

So geht es drei Strophen weiter, dann in der vierten und letzten kommt die Wendung zum Ich, sie beginnt:

„Schwebt mir nicht hier mein eigenes Leben vor“ und so weiter.

Wir haben also zwei Objekte. Erstens die unbelebte Natur, die angedichtet wird, und am Schluß die Wendung zum Autor, der jetzt innerlich wird oder es zu werden glaubt. Also ein Gedicht mit Trennung und Gegenüberstellung von angedichtetem Gegenstand und dichtendem Ich, von äußerer Staffage und innerem Bezug. Das, sage ich, ist für heute eine primitive Art, seine lyrische Substanz zu dokumentieren. Selbst wenn sich der Autor dem von Marinetti geprägten Satz: detruire le Je dans la literature (das Ich in der Literatur zerstören) nicht anschließen will, er wirkt mit dieser Methode heute veraltet. Ich will allerdings gleich hinzufügen, daß es herrliche deutsche Gedichte gibt, die nach diesem Modell gearbeitet sind, zum Beispiel Eichendorffs Mondnacht, aber das ist über hundert Jahre her.