In diesen Zusammenhang gehört auch das Kapitel der weitgehenden Tbc Verseuchung unserer Rindviehbestände und der — angeblichen — Gefahren, die sich daraus für den Gesundheitszustand der- Trinkmilchverbraucher ergeben, sowie der wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Verseuchung für die Bauern. Wir haben uns vor einiger Zeit (in dem Aufsatz "Die Sache mit der Milch", von Georg Kessel) energisch ge gen die übertriebene Angst propttganda gewandt. Mit unserer Richtigstellung haben wir freilich nur wenig Dank auf bäuerlicher Seite geerntet — wohl aber haben wir verschiedene Zuschriften von ärztlicher Seite erhalten, die sich mehr oder minder erregt gegen eine "Verharmlosung" der TbcGefahr wandten, wie sie in unserem Aufsatz (angeblich) erfolgt sei. Wie steht es nun aber in Wirklichkeit mit der Ansteckungsgefahr? Milch, die in der Molkerei ordnungsgemäß behandelt, d h erhitzt (pasteurisiert) worden ist, kann keine Krankheitskeime mehr enthalten, ist also, ohne nochmaliges Aufkochen im Haushalt, ohne Bedenken zu verwenden. Das war die These unseres damaligen Aufsatzes, die inzwischen durch eine gutachtliche Äußerung von Prof. Dr. Seelemann, dem Leiter des Instituts für Milchhygiene bei der Kieler Versuchs- und Forschurigsanstalt für Milchwirtschaft, "bestätigt und erhärtet worden ist.

- Nun werden in einigen Zuschriften erhebliche Zweifel daran geäußert, ob die Meiereien auch durchweg "ordnungsgemäß" mit der Milch verfahren. Da wird die Stellungnahme der deutschen Tuberkulose Gesellschaft (Tagung in Münster, 1949) zitiert, wonach die "derzeitigen Pasteurislerungsverfahren nicht immer eine sichere Äbtötung der Tuberkelbazillen in der Milch gewährleisten" — ein Urteil, das durch die Verbesserung der Meierei Technik wohl inzwischen überholt sein dürfte, wenn wir Prof. SeelemannKiel Glauben schenken dürfen. Das "Urteil von Münster" beruht auf Untersuchungen, die Prof. Wagner Hannover vorgenommen hat, und die in der Folgezeit immer noch zitiert worden sind, bis in den Herbst letzten Jahres hinein, obwohl sie zeitlich weiter zurückliegen, nämlich aus den Jahren der Milchknappheit datieren. Damals haben manche Milchhändler in Hannover, um ihre Kundschaft besser beliefern zu können, "schwarze" Milch bei den Bauern zugekauft — also unter Umgehung der Molkereien! — und sie der ordnungsgemäß pasteurisierten Mileh beigemengt wie sich genau nachweisen ließ: diese Milch lag nämlich in ihrem Fettgehalt über der (damals) auf 2 5 v. H "eingestellten" Standardmilch der Meiereien! Kein Wunder also, unter diesen Verhältnissen, daß in einigen Proben Tuberkelbazillen nachweisbar waren f Als Fazit bleibt: die Tuberkulose Angst ist völlig unbegründet, soweit es sich um ordnungsgemäß behandelte Milch aus der Meierei handelt; seitdem die Meiereien wieder in der Lage sind, die erforderliche Sorgfalt anzuwenden und den Milchhandel jede gewünschte Menge Milch zu liefern, besteht insoweit also keinerlei Gefahr für den Verbraucher. So sollte unser damaliger Artikel verstanden werden. Eine andere Frage ist, ob nicht noch mehr Nachdruck dahintergesetzt werden sollte, um die Rinderbestände ZJl sanieren. Denn die tuberkelfreie Kuh ist d$6 rentable Kuh, weil sie langlebiger ist (sodaß sich also die "Abschreibungskosten für Aufzucht und Haltung verringern), weil sie "mehr Mild liefert, mehr Kälber bringt, mehr Fleisch ansetzt, In der Zuschrift eines Kreistierarztes, der die dänischen Verhältnisse ebensogut kennt, wie di$ deutschen, werden diese Gesichtspunkte mit Recht hervorgehoben: "Saniert der Bauer seinen Bestand, so erhöht sich die Rente aus seinem Kuhstall um 25 v. H. Die Sanierung der Bestände ist also weit wichtiger, als der Streit darüber, ob der Milchpreis um 2 Pfennige je Liter heraufgesetzt werden soll G, K.