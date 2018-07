Es war ein unverzeihlicher taktischer Fehler der Land Wirtschaft, daß sie nicht gleichzeitig mit der Forderung auf Milchpreiserhöhung dem Verbrauchen einleuchtende Pläne zur Rationalisierung der Milcherzeugung und des Molkereiwesens vorlegte.

Die Rationalisierung der Milcherzeugung braucht Zeit – das liegt in der Natur der Sache – und man kann da nicht von heute auf morgen wesentliche Fortschritte erwarten. Aber die Dinge müssen ernstlich betrieben werden. In diesem Zusammenhang sei nur daran erinnert, daß die Produktionskosten anerkanntermaßen sinken, wenn man die Jahresleistung der Kuh an Milch und Fett steigert, wenn es gelingt, die Futterfläche je Kuh zu verkleinern, wenn man also die Fütterung rationeller gestaltet. Den Verbraucher in der Stadt sollte man sehr eingehend darüber belehren, wie man diese Rationalisierung systematisch zu fördern und zu beschleunigen gedenkt. Man sollte ihn auch in regelmäßigen Abständen über die erzielten Fortschritte unterrichten. Das hilft zum gegenseitigen Verständnis.

Das, was dem Erzeuger aus der – mit Rücksicht auf die Einkommensverhältnisse der breiten Masse – nur beschränkt durchführbaren Erhöhung des Verbraucherpreises zur Verbesserung der Rentabilität nicht gegeben werden kann, muß durch Rationalisierung im Molkereiwesen ergänzt werden. Es ist bekannt, daß der Auszahlungspreis von Molkerei zu Molkerei nicht unerheblich schwankt selbst wenn es sich um Betriebe handelt, die in ihrer Betriebs- und Absatzstruktur einander ähnlich sind. Auch die Auszahlungspreise innerhalb derselben Molkerei schwanken oft erheblich, vielfach ohne erkennbaren Grund für den Bauern. Auf dem Molkereigebiet liegen zweifellos noch Reserven für eine Aufbesserung des Erzeugerpreises im Einzelfall. Hier eine keineswegs vollständige Aufzählung: amtliche Nachkontrolle der Bestimmung des Fettgehalts in der Molkerei; differenzierte Auszahlungspreise je nach Qualität der angelieferten Milch; Verarbeitung der Milch nur in Betrieben mit optimaler Betriebsgröße; Beschränkung nicht optimal arbeitender Betriebe auf die Tätigkeit des Milchsammelns und -Entrahmens; amtliche Kontrolle der Geschäftsgebarung der Molkereien, die infolge der Einzugsgebietsregelung eine Monopolstellung besitzen; Lenkung der Investitionsmittel in den Ausbau solcher Betriebe, die als „Hauptmolkereien“ dieser Mittel zur Rationalisierung und zur Erreichung der optimalen Betriebsgröße bedürfen.

Das alles sind Dinge, die nicht von selber geschehen, die vielmehr geplant und entsprechend dieser Planung gesteuert werden müssen. Der Verbraucher hat auch hier ein Recht zu erfahren, daß etwas geschieht, und was geschieht. Also: planen und rationalisieren! M. Wz.