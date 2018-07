Berlin wird in diesen Tagen zum erstenmal (wenn- man von der vorjährigen kleinen Schau absieht) wieder eine Internationale Automohilaasstellung haben, auch wenn bestimmte Gründe dazu führten, daß diese Ausstellung als "Salon" firmiert. Nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung wird man zu der Ansicht kommen, daß s ein Unding sei, in einem Jahr zwei Autoffiobilausstellungen zu veranstalten, nachdem die IAA in Frankfurt (Main) an Größe, Prunk und Besucherzahlen doch nicht überboten werden kann. Tatsächlich geht es bei dem Berliner Automobilsalon auch weniger darum, eine sowieso £rlahmende Konjunktur wieder aufzupulvern oder wesentliche Verkaufserfolge zu erreichen, — sondern man will inmitten eines fremden Wirtschaftsprinzips die Erzeugnisse einer freieren Welt vorführen. Und mit nichts könnte diese Demonstration wirkungsvoller sein, als gerad mit in Lack und Chrom blitzenden Motorfahrzeugen, die nicht nur- das Sinnbild und der Gradmesser eines höheren Lebensstandards sin4, sondern zugleich auch als "individuelles Verkehrsmittel" die Sehnsucht von Tausenden, die sich aus Masse und Vermassung herauszulösen Tvünschen. So gesehen, gebührt den in- und ausländischen Ausstellern Dank und Anerkennung für ihr Tun, das ihnen hohe Unkosten auferlegt, die gewiß in nicht allen Fällen durch eine Verkaufssteigerung ausgeglichen werden können, Rund 600 Motorfahrzeuge aus sieben Ländern werden am Funkturm in Berlin zu sehen sein, davon 239 Personenwagen, 130 motorisierte Zweiräder, sowie Liefer- und Lastwagen, Omnibusse und Schlepper. Und wenn der Bundespräsident am 6. September den Internationalen Autosalon Berlin 1951 feierlich eröffnet, dann wird in den Hallen am Kaiserdamm wieder jene unbeschreibliche Atmosphäre vergangener Jahre herrschen, die keine andere Stadt, weder Hannover noch etwa Frankfurt, zu bieten vermochte, weil man das Fludium einer Automobilausstellung genau so wenig verpflanzen kann, wie etwa den Charakter einer Stadt. Und viele Berliner werden mit diesem "Autosalon" die Hoffnung in ihrem Herzen nähren, daß bald, vielleicht sogar sehr bald, aus dem "Salon" wieder die einzige und richtige IAA werde , Eine schwere Hypothek lastet allerdings auf diesem ""Salon" in Berlin, der dem Osten zeigen soll, wasder freiheitliche Westen aufgebaut hat: es sind die westdeutschen Pläne, die Autonobilwirtschaft in einer Weise zu belasten, die eine weitere Motorisierung des Bundesgebietes beschränkt. Wenn man hier in Berlin gegen das Lenkungssystem des sowjetzonalen Wirtschaftsprinzips demonstrieren will, dann soll man im Westen die Lenkung nicht den — Finanzämtern übertragen: Wenn man hier, zahlreichen Berufsgruppen die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit eines Kraftfahrzeuges verweigernd, eben diesen Berafsgroppen die Haltung eines Automobils unmöglich macht, so ähnelt das in der Praxis sehr dem System der Bezugscheine der Sowjetzone oder dem überhöhten Preis in der HO. Trotzdem bleibt erstaunlich: der Bundesfinanzminister ist im Ehrenpräsidium der "Internationalen Autosalons 19 51" nicht vertreten. Carl Otto Windecker am

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.