Wer laufend die Bilanzveröffentlichungen im Bundesanzeiger verfolgt, ist erstaunt über die Zahl der notwendigen Berichtigungen, also der Fehler. Früher war es selbstverständlich, daß im Deutschen Reichsanzeiger jede Ziffer stimmte. Gelegentliche Ausnahmen bestätigten nur die Regel. Heute vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein bis zwei Berichtigungen veröffentlicht werden müssen. Kürzlich waren es nicht weniger als sechs in einer Woche. Es ist nicht so wichtig, ob die Schuld bei der Druckerei liegt oder ob die einsendenden Firmen ihre Manuskripte so wenig sorgfältig überprüfen. Jedenfalls sollte die alte Zuverlässigkeit wieder ehernes Gesetz werden. Man kann schließlich nicht bei Verwertung einer Bilanz zunächst sämtliche folgenden Ausgaben des Bundesanzeigers durchsehen, ob etwa eine Berichtigung erschienen ist. pl