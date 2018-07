Der letzte Monatsbericht der Bank deutscher Länder ist in einigen Kommentaren hinsichtlich seiner Analyse der Kreditlage als „verwirrend“ und hinsichtlich seiner Prognose der allgemein-wirtschaftlichen Entwicklung als „zwiespältig“ bezeichnet worden. Freilich zu Unrecht, wie uns scheint: wer die nötige Ruhe für das Studium des Berichts aufbringt, wird vermutlich zu dem Urteil kommen, daß die Analyse recht klar und die Prognose durchaus sinnfällig sei. Gewiß ist es nicht ganz leicht, von der einigermaßen vertrackten derzeitigen Wirtschaftssituation eine so klare Vorstellung zu gewinnen, wie man sie wohl „mitbringen“ muß, um sich in den Gedankengängen der BdL zurechtzufinden. Die Lage ist ja zwiespältig in einem doppelten Sinne: hier die Märkte der Engpaßwaren mit langfristigem Auftragsbestand, aber durch Rohstoffknappheit stark gehemmt – auf der anderen Seite die durch Auftragsmangel charakterisierten Märkte fast aller Verbrauchswaren.

Ähnlich gegensätzlich ist das Bild, was die Liquiditätsverhältnisse angeht: einerseits die Neigung zu relativ hoher Kassenhaltung (nämlich überall da, wo man es sich leisten kann!) und andererseits „Geldknappheit“, also Klagen über schlechten Zahlungseingang und mangelnde Liquidität – wie eben immer in Zeiten mit ungeklärten Rentabilitätsverhältnissen und stagnierender Auftragserteilung. Wieder einmal zeigt es sich, daß eine „verlangsamte Umlaufsgeschwindigkeit“ beim Gelde – um diesen etwas dubiosen theoretischen Begriff zu gebrauchen, der eigentlich nichts anderes „meint“, als ein Nachlassen der Umsätze und Aufträge – sich in einer relativen Geldfülle (auch bei den Kreditinstituten) und zugleich in lebhaften Klagen über eine Liquiditätsverschlechterung (oder „Geldknappheit“) manifestiert.

Da von einer konjunkturellen Krise heute nicht die Rede sein kann, und erst recht nicht von einem deflatorischen „Schrumpfungsprozeß“, läßt sich mit gutem Gewissen die von der BdL wie auch von Prof. Erhard gegebene Prognose vertreten, wonach die Verbrauchernachfrage bald wieder stärker in Erscheinung treten wird. Wenn auch ein erheblicher Teil jener Einkommen, die Zusammengenommen die „Massenkaufkraft“ repräsentieren, durch erhöhte Preise für Lebensmittel und den sonstigen lebensnotwendigen Bedarf „gebunden“ werden, und wenn auch die auflebende Spartätigkeit zu einer längerfristigen Festlegung weiterer Einkommensteile führt, so sind die damit aus der wirksamen Nachfrage zunächst ausfallenden Beträge erstens relativ klein, gemessen am Gesamtumsatz für Verbrauchswaren aller Art – und zweitens „verschwinden“ sie ja nicht völlig, sondern gehen nur in andere Hände über ... Ein wirklich fühlbarer Nachfrageausfall aber wird sich, je länger, um so stärker, aus dem Fortfall von Steuerbegünstigungen für die Selbstfinanzierung von Investitionen ergeben, d. h. also auf anderen Märkten als auf denjenigen der Konsumwaren. Diese werden vielmehr durch die im letzten Jahre stark erhöhten Sozialleistungen des Bundes, d. h. also durch die Umwandlung von Steuergeldern (und öffentlichen Krediten .. .) in „Konsumentengeld“, auf die Dauer nachdrücklichst gestützt.

*

Verhältnismäßig wenig beachtet worden ist bisher jener Teil des Monatsberichts der BdL, der eine Art „Vorschau“ auf die Preistendenzen für die großen Rohstoffmärkte gibt. Die Befürchtungen, daß im Herbst eine allgemeine neue Hausse ausbrechen könnte, werden darin als „vorläufig unbegründet“ bezeichnet – es sei denn, daß akute politische Entwicklungen oder Verwicklungen den Anlaß zu neuen Voreindeckungen (also „Hamsterkäufen“ des breiten Publikums) gäben. Der Bericht rechnet damit, daß Verluste, die aus Abschlüssen zu überhöhten Preisen resultieren, künftig die spekulativen Käiuferkreise zu größerer Vorsicht in ihren Dispositionen veranlassen werden. „Eine übersteigerte Käuferkonkurrenz bei besonders knappen Rohstoffen“, so heißt es weiter, „würde jedenfalls auch durch die Aussicht auf Zuteilungen durch die ‚Internationale Rohstoffkonferenz‘ in Washington oder amerikanische Regierungsstellen in Grenzen gehalten, wenn nicht sogar völlig ausgeschlossen werden. Ausschlaggebend für die Verhinderung einer neuen Hausse dürfte aber die veränderte Haltung der amerikanischen Regierung sein, die im vergangenen Jahr durch umfangreiche Käufe für die Anlage strategischer Vorräte, die Rohstoffpreise mit in die Höhe getrieben hatte. In diesem Zusammenhang ist der Anfang August veröffentlichte Rechenschaftsbericht des Munitions Board interessant, aus dem hervorgeht, daß, um eine Verknappung des kurzfristig zur Verfügung stehenden Angebots und damit plötzliche Preissteigerungen zu vermeiden, die Rohstoffkäufe für die strategische Reserve zum großen Teil auf der Basis langfristiger Verträge abgewickelt werden sollen. Der Wert der bis zum 30. Juni 1951 angesammelten Vorräte wurde mit 3 Mrd. $ angegeben (berechnet zu den Ende Juni 1951 geltenden Preisen). Außerdem standen bereits in Auftrag gegebene, aber noch nicht durchgeführte Bestellungen im Werte von 1,93 Mrd. $ aus, so daß bereits am Ende des Haushaltsjahres 1950/51 von dem für die Finanzierung der strategischen Rohstoffreserve in Aussicht genommenen Gesamtbetrag von 8,3 Mrd. $ 59 v. H. vergeben waren. Im Haushaltsjahr 1951/52 soll aber das Tempo der Vorratsbildung vermindert werden. Für strategische Rohstoffkaufe ist jedenfalls nur noch ein Aufwand von etwa 1522 Mill. $ in Aussicht genommen worden, während allein im ersten Halbjahr 1951 Neuauftrage im Werte von 1645 Mill. $ vergeben wurden. Das Ziel der Vorratsbildung, eine strategische Rohstoffreserve im Werte von etwa 8,3 Mrd. $ anzulegen, soll etwa bis zum Jahre 1956 erreicht werden.“

In diesem Zusammenhang sagt der Bericht Reiter, daß die Preise für Textilrohstoffe recht labil erschienen, weil das Angebot schneller und stärker, als erwartet werden konnte, „nachgewachsen“ sei; das gleiche gilt wohl auch für die meisten Lebensmittelmärkte. „Bei anderen industriellen Rohstoffen“, so wird dazu ausgeführt, „ist allerdings von der Angebotsseite kurzfristig kaum mit einer Entspannung der Marktlage zu rechnen, da in den meisten Fällen – vor allem bei Metallen – die Erzeugung nur durch langfristige Entwicklungsprogramme allmählich gesteigert werden kann.“ E. T.