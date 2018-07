Inhalt Seite 1 — Die Raritätensammlung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eigentlich war meine Kindheit eine Folge von Betrug, Arglist und Gemeinheit. Ich betrog meine lieben Eltern wo ich nur konnte, vor allem meinen armen alten Vater, der wohl oft verfluchen mochte, daß er mich in die Welt gesetzt hatte, der aber trotzdem jeden Bissen von seinem Munde absparte, um meine Wünsche zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß ich trotz unserer bescheidenen Verhältnisse prächtig herangedieh. Meine Mutter war eine stille, leidende Frau. Sie starb sehr früh und hinterließ mir keinen bleibenden Eindruck. Sie muß sehr gut gewesen sein; dennNimmer wieder erzählte mir mein Vater, daß ihre letzten Worte gewesen seien: „... vergiß’ mir den Jungen nicht...“ Ich vergalt es nicht mit Gleichem, sondern setzte meine kleinen Niederträchtigkeiten und Unehrlichkeiten gegen meinen Vater fort, bis er im Sarge lag und bittere Tränen der Reue mein Gesicht herunterrannen. Heute, wo ich es zu etwas gebracht habe, wünsche ich mir oft, vieles ungeschehen machen zu können, heute, da ich ein Haus besitze wie es unsere Nachbarn besaßen, die mein Vater mir oft als erstrebenswertes Beispiel hinstellte.

Unsere Nachbarn, begüterte Leute, hatten ihr Haus und ihren Garten sorgfältig nach allen Seiten hin abgedichtet, wie um schlechte Einflüsse von ihren beiden Kindern fernzuhalten, die, als mein Vater starb und ich ins Waisenhaus kam, etwa so alt sein mochten wie ich, – also zwischen sieben und acht Jahren. Es waren ein Junge und ein Mädchen, sie hatten schöne Namen: Berthold und Birgitt, und ihre beiden Namen standen als Symbol des Glücks, als steinerne Initialen verschlungen vor dem Hausportal. Auch heute noch, wo das Haus längst anderen Zwecken, als Dachpappenfabrik, dient. (Ich konnte es neulich feststellen, als ich, nach langjährigem Aufenthalt in den Kolonien meines neuen Vaterlandes für wenige Tage zum erstenmal wieder dort war.)

Ach, das alles liegt weit zurück. Die alten Freunde sind nicht mehr, unser Garten, in dem mein alter Vater so rührend nach den vermoderten Kartoffeln grub, ist nicht mehr, und der elegante Garten der Nachbarn ist eine Ablagestätte von alten Teerfladen und Pappen geworden, über die sich nur noch selten, wie zum Hohn, ein Schmetterling versunkener Zeiten gaukelnd verliert...

Gewiß waren es im Grunde nur Standes- und Geldunterschiede, die die Eltern unserer Nachbarn bewogen hatten, ihren Kindern den Verkehr mit mir zu untersagen. Aber vielleicht waren es auch meine schmutzstarrenden Hände und meine verwahrloste Kleidung, die mein Vater nicht instand zu halten vermochte. Sehnsüchtig und traurig stand ich oft an heißen Sommertagen zwischen den faulenden Brettern und rostigen Drahtresten bei den armseligen Stachelbeersträuchern, die mein Vater allabendlich aus Blechkannen begoß, und starrte in das Paradies nebenan, von dem mich unbarmherzige Schranken absperrten. Dort war alles hell, was meine Augen auch immer durch die wenigen Ritzen des neuen Zaunes erspähen konnten. Helle Kinderstimmen lockten, riefen, manchmal sah ich auch im schnellen Vorbeigleiten nackte Körper, die im Strahl eines Gartenschlauchs badeten; dann wieder ratterte eine Rasenmaschine oder es kläffte ein fröhlicher Hund, und oft zog, wenn die klare Stimme ihrer Mutter rief, der würzige Duft von Kaffee wie ein schwindelerregender fremder Gruß in unser armseliges Reich.

Eines Tages, ich erinnere mich noch an ihn als ob es gestern war, flog wieder einmal einer der schönen blanken Gummibälle auf unser Grundstück, die ich stets eilfertig, aber vorsichtig zurückwarf, ohne je ein Wort des Dankes dafür zu ernten. Der Ball war diesmal unglücklicherweise in einen der schmierigen Töpfe gefallen, die seit Jahr und Tag im Garten herumstanden und in denen sich ein nie erstarrender grünlich-klebriger Brei befand, mit dem mein Vater vor langer Zeit vergeblich einen Handel versucht hatte. Ich säuberte den Ball sorgfältig im fauligen Wasser unserer Regentonne, trocknete ihn an meiner Jacke ab und warf ihn vorsichtig hinüber, wie immer sehnsüchtig auf ein Echo lauschend.

„Kannst näherkommen“, sagte die dunkle Stimme des Knaben von nebenan. Ich erschrak. Er stand direkt neben mir am Zaun und mußte mich beobachtet haben. „Kannst rüberkommen. Meine Eltern sind nicht zu Hause.“ Ich traute meinen Ohren nicht. Ein Gefühl herannahenden Glückes gab mir die Kraft, mich über alle Hemmungen hinwegzusetzen, die mir meine schmutzige Kleidung sonst auferlegte; und, obwohl ich sonst alles tat, ohne meinen Vater zu fragen – was hätte er auch sagen sollen –; diesmal schlich ich wie zu verbotener Tat aus unserem Grundstück, band das schiefe Gatter mit dem Draht wieder zu und hörte, als ich mit Herzklopfen vor dem Haus mit dem initialenverzierten Portal stand, immer ferner das Sägen und Hämmern meines Vaters, der die Rattenlöcher unseres Abtritts abdichtete, Stiefel mit Riestern versah oder sonst etwas tat.

Ein unbeschreiblicher Glanz umfing mich. Heute, wo ich selber so ein Haus besitze, gleiche Damasttapeten an den Wänden habe, ähnliche kristallklirrende Kronleuchter über meinem Kopf hängen, selbst heute vermag ich diesen ersten Eindruck nicht wiederzugeben. Ich wurde schnell über mehrere teppichbelegte Gänge des Hauses durch eine herrlich weiße Waschküche in den Garten geschleppt, wo der kleine Berthold mich seiner kleinen Schwester Birgitt vorstellte. Sie hockte in ihrem hübschen weißen Kleid zwischen den Rabatten in einer künstlich bereiteten Lehmpfütze und buk Kuchen daraus. Daneben lagen, in einer Spielzeugschachtel, große Kuchenstücke, von denen Berthold und Birgitt abwechselnd aßen oder die Rosinen herausnahmen. Ich weiß nicht mehr genau, was wir dann spielten oder taten, ich erinnere mich nur noch an ein Gefühl großer Befriedigung, daß ich endlich da war, wo ich sein wollte; mir war alles recht. Und ich erinnere mich, wie Berthold mich aufforderte, nach oben ins Haus zu kommen, seine Spielsachen anzusehen. Er hatte, auch daran erinnere ich mich noch deutlich, eine nette ungezwungene Art, das vorzubringen, und auch seine kleine Schwester störte mich nicht weiter. Wir glitten durch viele Gänge, Zimmer, über Teppiche und Treppen und an zahllosen goldgerahmten Bildern vorbei und waren schließlich in einem weißlackierten Raum, genau wie ihn heute meine beiden Kinder haben, die ich vor kurzem adoptierte.