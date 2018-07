Es läßt sich wohl kaum nachweisen, daß der vom Landwirt erzielte Milchpreis (Erzeugerpreis) in Höhe von 0,25 bis 0,28 DM je Liter unter den heutigen Verhältnissen „überhöht“ sei. Sogar in Dänemark, wo die Preise für Viehprodukte im allgemeinen wesentlich niedriger als bei uns liegen – so niedrig, daß die Konkurrenz der dänischen Exporte unserer Landwirtschaft manche Sorgen bereitet – beträgt der Erzeugerpreis 0,23 DM (umgerechnet nach dem dortigen Stand von 0,38 dKr). Vergleichen wir aber die Ladenpreise in beiden Ländern, so ergibt sich eine erstaunliche (und durch die höhere Umsatzsteuerbelastung bei uns nicht hinreichend zu erklärende) Abweichung. Der gegenwärtige Preis in Dänemark für 1-1-Flaschen-Trinkmilch – Trinkmilch kommt dort nur als Flaschenmilch in den Handel – beläuft sich auf 0,50 dkr = 0,30 DM und zwar bei einem Fettgehalt von 3,5 v. H.! Der entsprechende Preis bei uns beträgt 0,44 DM, in den Milchpavillons sogar 0,60 DM! Einer Handels- und Verarbeitungsspanne in Höhe von 0,07 DM = 30 Prozent in Dänemark steht eine solche in Deutschland von 60 bis 115 v.H. gegenüber... Diese Zahlen klingen fast unglaubwürdig, sind indes Tatsache.

Wie ist – bei nur geringfügig differierendem Erzeugerpreis – ein so niedriger Konsumentenpreis in Dänemark möglich? Durch das glänzend funktionierende landwirtschaftliche Genossenschaftswesen, nach dem sich nolens volens auch der private Handel richten muß, wird eine rationelle Verarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse gewährleistet – zum Vorteil für Bauern und Konsumenten. Der Bauer hat von dem niedrigen Verbraucherpreis den Nutzen durch den hohen Trinkmilchkonsum der Bevölkerung. Dieser beträgt in Dänemark je Kopf und Jahr 178 l, und in Schweden, wo die Absatzverhältnisse ebensogut geregelt sind, 258 1, wohingegen es bei uns nur 80 1 sind!

Wollen wir zu einer dauerhaften Befriedung des Milchmarktes und damit auch der so wünsehenswerten Steigerung des Trinkmilchkonsums gelangen, dann müssen Maßnahmen getroffen werden, die zu einer erheblichen Reduzierung der überhöhten Preisspanne führen. In dieser Richtung bedeutet die Anregung, die Erzeugerpreise festzulegen und einen scharfen Druck auf die Preisspanne auszuüben, einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftspolitischen Diskussion. Wer greift den Ball auf? v. A-m.