Von Marion Gräfin Dönhoff

Wenn der Umgangston in einer Familie erst einmal einen gewissen Grad an Gereiztheit erreicht hat, dann ist es schwer, wieder zum Normalen zurückzufinden. Es ist leichter, tapfer zu sein, wenn man im Grunde Angst hat; es ist leichter, sicher aufzutreten, wenn einem gar nicht danach zumute ist, als seine Nervosität gegenüber anderen Menschen, insbesondere Verwandten und Freunden, zu kontrollieren.

Genau dieser Zustand ist leider eingetreten im Verhältnis der Alliierten zu Deutschland und umgekehrt. Für einen Außenstehenden ist das schwer zu verstehen. Wie oft meint man als Unbeteiligter, eine Ehe brauche gar nicht so schlecht zu gehen, wenn nur der Ton nicht so aigriert wäre, wenn jeder nur etwas mehr Verständnis aufbrachte und etwas disziplinierter wäre. Aber gerade das eben ist so schwer, denn jede Äußerung und jede Handlung des anderen hat längst ihr objektives Gewicht verloren und scheint nur noch eine Bestätigung der persönlichen Vorurteile zu sein, und so entsteht dann eine Kettenreaktion von Kränkungen.

Die Alliierten sind der Meinung, es sei äußerst undankbar, daß wir immer nur Forderungen haben, immer nur kritisieren und nie zufrieden sind, obgleich wir doch heute sechs Jahre nach hinein von uns angezettelten und für alle so verlustreichen Krieg schon wieder erstaunlich weit sind. Weit, wenn man an die Maximen von 1945 denke. Aber die Deutschen sagen, gerade diese Maximen, die auf der westalliierten Annahme beruhten, Rußland sei für immer der Alliierte und Deutschland auch in Zukunft der gefährliche Feind, waren ja falsch. Und darum ist jeder Tag, den es länger braucht, diesen Irrtum zu berichtigen, ein Verlust. Nicht erstaunlich rasch ist es gegangen, sondern alles, was geschieht, geschieht im Grunde viel zu spät – so sagen die Deutschen.

Und so geht es mit jedem Thema: Als im letzten Herbst, gar nicht zur Begeisterung der Deutschen, von alliierter Seite das Thema der deutschen Remilitarisierung angeschnitten wurde, sagten die Deutschen: Wir werden diese Frage erst erwägen, wenn ihr zu unserem Schutz zusätzIiche Divisionen hierher legt, denn die Sowjets haben sehr massive Drohungen ausgestoßen! Nach wochenlangen leidenschaftlichen Debatten im Repräsentantenhaus gelang es schließlich der amerikanischen Regierung, die Bewilligung für vier Divisionen durchzubekommen. Jetzt nun, da die Deutschen gegen die Erhöhung der Besatzungskosten protestieren, heißt es auf alliierter Seite: Wieso eigentlich? Auf euren Wunsch haben wir das amerikanische Volk mit Mühe dazu gebracht, euch mehr Soldaten zu schicken, und jetzt macht ihr großes Geschrei, wenn ihr mehr bezahlen sollt. Wo ihr doch nur einen Bruchteil von dem bezahlt, was euer Schutz uns kostet, denn Ausrüstung, Sold und Verschiffung der Truppen beträgt natürlich ein Vielfaches von den Kosten, die ihr tragt. – Die Deutschen aber meinen, Besatzungskosten, die gewissermaßen als Tribut ohne Verhandlung auf alliierten Befehl hin gezahlt werden müssen, seien in dem Moment überholt, in dem sie als verbündete Partner Waffenhilfe leisten sollen. Und auch dieser Standpunkt ist begreiflich und ist rechtens. Die Höhe der Besatzungskosten spielt dabei gar nicht die entscheidende Rolle. Denn gewiß muß man sich darüber klar sein, daß ein Wehrbeitrag keineswegs niedriger sein würde – aber man will eben endlich klare Verhältnisse!

Ja, gerade die Ungeklärtheit der Beziehungen, dieser Zwischenzustand von Besetzung und Partnerschaft, schafft immer neue Friktionen; das gilt vor allem auch auf finanziellem Gebiet. Natürlich sieht jede Seite nur ihre eigenen freiwilligen oder erzwungenen Leistungen und ärgert sich über das Unverständnis der anderen. Und so werden jene vorwurfsvollen Rechnungen nie zu einer übereinstimmenden Anerkennung der gegenseitigen Bilanzen führen. ‚Wir haben mit Marshall-Plan und GARJOA-Hilfe eure Wirtschaft erst wieder in Gang gesetzt; wir, die Sieger, haben euch, die Besiegten, ernährt.‘ – ‚Das wäre gar nicht nötig gewesen‘, antworten die anderen, ‚wenn ihr uns nicht die Handelsflotte genommen hättet und unsere Patente und die Auslandsguthaben und große Teile unserer induseriellen Anlagen. All dies zusammen ist ein Vielfaches von dem, was ihr uns geliehen und geschenkt habt.‘ – Wer soll entscheiden, wie dieser Saldo wirklich aussieht? Auch in einem Privatunternehmen, in dem die Beziehungen der Teilhaber nicht ganz klar sind, wird jeder sich benachteiligt fühlen und in erster Linie immer das sehen, was der andere an Vorteilen gehabt hat; er wird darüber den Nutzen vergessen, den er selbst aus dieser Gemeinschaft gezogen hat.

Was also vor allem notwendig ist, das ist, daß endlich klare Verhältnisse geschaffen werden und daß beide Seiten sauber und sachlich argumentieren. Ein Musterbeispiel, wie man es nicht machen sollte, bieten die verschiedenen Ausführungen zum Thema Kohlenexport. Die deutschen Darstellungen haben lange Zeit die Rolle der handelsvertraglichen Vereinbarungen verschleiert, und jetzt hat die Rede des stellvertretenden amerikanischen Hohen Kommissars Buttenwieser die Atmosphäre von neuem vergiftet. Wenn Mr. Buttenwieser mit der Feststellung, daß Deutschland im Jahr 1936 von seiner Kohlenförderung 27 v. H. exportierte, beweisen will, daß wir 1951 ohne weiteres die geforderten 20 v. H. exportieren könnten, so ist das deswegen aufreizend, weil diese Rechnung ein irreführender Rechentrick ist. Sollte der stellvertretende Hohe Kommissar. – der ein schlechter Stellvertreter seines immer um Objektivität bemühten Chefs ist – wirklich nicht wissen, daß 1. die Bevölkerung Westdeutschlands seit 1936 um zehn Millionen gestiegen ist? Daß 2. der Verlust der Ostgebiete eine ungleich stärkere Industrialisierung Westdeutschlands notwendig macht? Daß 3. der Bedarf der Besatzungsmacht mit etwa zwei Millionen Tonnen Kohle im Jahr den Inlandskonsum zusätzlich belastet?