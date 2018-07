An dem Tage, an welchem der ehemalige höhere Beamte im amerikanischen Außenministerium, Alger Hiss, vor einem Schwurgericht verurteilt wurde, weil ihm nachgewiesen werden konnte, daß er im Jahre 1938 geheime Schriftstücke aus dem State Department an den kommunistischen Agenten Whittaker Chambers ausgeliefert und dies unter Eid geleugnet hatte, begann die fragwürdige Gestalt McCarthys in den Vordergrund zu treten. An jenem Tage hatte der Pastorensohn Dean Gooderham Acheson als Außenminister vor Pressevertretern erklärt: „Ich beabsichtige nicht, Alger Hiss den Rücken zu kehren. Die Richtlinien, nach denen ich handele, wurden auf dem Ölberg festgelegt, und wer an ihnen interessiert ist, der findet sie im fünfundzwanzigsten Kapitel des Matthäus Evangeliums.“ – Dort steht geschrieben: „Ich war krank und du hast mich besucht; ich war im Gefängnis und du kamst zu mir.“ – Es war vorauszusehen, daß Achesons Gegner im Kongreß aus dieser Äußerung politisches Kapital schlagen und danach trachten würden, ihn als Außenminister zu stürzen.

Der Mann, der fest entschlossen ist, dieser Ziel unter Anwendung aller Mittel zu erreichen, ist der republikanische Senator Joseph P. McCarthy. Aus kleinen Verhältnissen stammend, verdiente sich „Joe“ das Geld für sein juristisches Studium im Kettenhandel und als Boxlehrer. Nach Abschluß des Studiums trat er als Partner in eine Rechtsanwaltsfirma ein. Seine politische Laufbahn begann er als ein New-Deal-Demokrat, ging aber nach einer Niederlage der Demokraten in seinem Wahlbezirk zu den Republikanern über. Dieser Parteiwechsel machte sich bezahlt. Er wurde 1939 auf republikanischen Vorschlag zum Richter an einem Landgericht im Staat Wisconsin gewählt. Bei Kriegsausbruch meldete sich McCarthy als Freiwilliger zum Marinekorps. Aber auch als Soldat galt sein Hauptinteresse offenbar der Politik, denn seine Kameraden berichten, daß vor seinem Zelt in Bougainville ein Schild mit der Aufschrift: „McCarthy muß US-Senator werden!“ stand.

Dieser Wunsch des als Hauptmann aus dem Wehrdienst entlassenen McCarthy ging 1946 in Erfüllung, als er – 37 Jahre alt – von seinem Heimatstaat Wisconsin als jüngster Senator in den Kongreß gewählt wurde. – Der ehrgeizige Neuling erkannte bald, daß die ihm zugewiesene Tätigkeit in politisch bedeutungslosen Ausschüssen des Senats wenig Möglichkeiten bot, sich in der Öffentlichkeit einen Namen zu machen, Er beschloß daher, eigene Wege zu gehen. Im Februar 1950, wenige Wochen nach jener Äußerung Achesons zum Alger-Hiss-Fall, eröffnete er mit einer Rede in Wheeling in Wisconsin den Kampf gegen das State Department. Er nannte Acheson einen „wichtigtuerischen Diplomaten in gestreiften Hosen mit geziertem englischen Akzent“, in dessen Ministerium sich „205 Beamte befinden, die entweder eingeschriebene Mitglieder der kommunistischen Partei, bestimmt aber ihr gegenüber loyal sind und die trotzdem immer noch an der Gestaltung unserer Außenpolitik Anteil haben.“ Mit der vom Senat beschlossenen Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hatte McCarthy sein erstes Ziel erreicht: er wurde die Hauptperson in einem öffentlichen Untersuchungsverfahren des Senats, das monatelang der Presse die Schlagzeilen lieferte. Immer neue Fälle wurden von McCarthy „aufgedeckt“, wobei er ohne weiteres Beamte beschuldigte, die in einem ordentlichen Verfahren der zuständigen Stellen Von dem Verdacht, mit dem Kommunismus zu sympathisieren, längst gereinigt waren. McCarthy behauptete ganz einfach, in diesen Verfahren seien die belastenden Ermittlungen der bundesstaatlichen Geheimpolizei (FBI) nicht berücksichtigt worden. Daher müßten dem Untersuchungsausschuß die Originalakten der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Natürlich weigerte sich Präsident Truman, weil eine solche noch nie dagewesene Maßnahme eine Gefahr für die zukünftige Arbeit des FBI bedeutet hätte. – McCarthy aber bezeichnete diese Ablehnung als ein Vertuschungsmanöver der Regierung und erklärte triumphierend vor der Presse: „Wenn diese Akten beweisen könnten, daß ich ein Lügner bin, so würde die Regierung sie noch heute aushändigen!“ Mit solchen Mitteln arbeitet McCarthy ungestört von der sicheren Freistätte des Senats, die ihm Immunität verleiht. Daß er von unschuldigen Opfern seiner Verleumdungen öffentlich als „Lügner“ und „Schuft“ bezeichnet wird, kümmert ihn wenig. Nun hat dieser Tage Arbeitskümmert Tobin heftige Angriffe gegen McCarthy wegen seiner „unverantwortlichen Verleumdungen gerichtet. McCarthys Antwort ist die Forderung nach Einleitung eines Schwurgerichtsverfahrens; er will seine Behauptungen beweisen. „Wenn die Geschworenen gegen mich entscheiden, „Wenn ich. zurücktreten. gegen ich gewinne, so verlange ich, daß die Wenn Gesellschaft im Außenministerium zurücktritt!“. Das ist der neueste Schachzug McCarthys in einem System, das unter dem Namen „McCarthyismus“ schon zu einem feststehenden Begriff im politischen Leben der feststehenden Begriff geworden ist. Leben der Senator aus Wisconsin auf keinen ihm überlegenen Gegner stößt, dann keinen der „McCarthyismus“ im kommenden Wahljahr 1952 der Regierung und der demokratischen Partei zum Verhängnis werden. Ernst Krüger