Tatiana Ahlers-Hestermann zeigt in den Räumen des Hamburger Künstlerklubs „die Insel“ eine Auswahl ihrer Bildstickereien und Wandbehänge, anmutige Kompositionen aus Seide, Sammet, Tüll, Goldfäden, Garnen, Perlen und Peiletten. Ihre Darstellungen bezeugen sowohl erhebliches technisches Können (sie bevorzugt die Applikation und mischt sie mit der Technik der Stickkunst aller Epochen) als auch ein starkes, sicheres Gefühl für Form und Farbe. So entstehen Gestaltungen, die sich an der Grenze zwischen Ornament und Bild bewegen. Es sind Phantasiegebilde, dem Spiel mit Material und Technik entsprungen, und sie wollen nicht mehr, als der Freude an Linien und Farben, an Nuancen und Kontrasten Ausdruck geben. (Spiel um den Kreis, Formenspiel, Tropfen am Stein.) Daneben gibt es Bilder von heraldisch klarer oder dekorativer Schönheit, an die kaum etwas anderes im Bezirk der gewerblichen Künste heranreicht. (Urwald, Nachtgewächs, Pflanze im Nebel, Schmetterling in einer Blüte, Dame auf dem Balkon.) Mit der Nadel gemalte Kostbarkeiten von künstlerischem Rang.

„Tanz“ heißt eines dieser Stickkunstwerke. Schwarzer, sich in Parallelkonturen wiederholender Stilstich umreißt ein tanzendes Paar, das auf weißen Schleiern zu schweben scheint. Vom braunsammetenen Hintergrund durch die schwarzen Linien gelöst und doch in ihn hineinverwoben, bewegen die Figuren sich in einer eigenen künstlich-künstlerischen Welt.

„Stadtfrühling“ ist ein anderes Bild betitelt. Durchsichtiger Stoff, zart getönt, übernimmt hier die Rolle lichter Pastellfarben. Die Gegenstände sind nur angedeutet: Häuserkonturen aus mattblauem und rotem übereinandergelegtem Tüll, ein paar kahle Bäume, eine Brücke, graublaue, ineinander verschlungene, den Fluß symbolisierende Schleier, eine knospende Weide, alles vom weißen Seidengrund durchleuchtet,

Vereinfachung, Stilisierung und Andeutung sind die Mittel, durch die Tatiana Ahlers-Hestermann ihre Wirkungen erzielt. Nirgends wird plastische Körperlichkeit erstrebt, nirgends Räumlichkeit durch perspektivische Zeichnung vorgetäuscht. Die Applikations- und Stickkunst erlaubt nur den Flächenstil. Und doch vermag sie der einfarbigen Stofffläche, auf die Figuren und Gegenstände genäht und gestickt sind, Raumtiefe zu geben. Wie bei den Byzantinern der Goldgrund, auf den die Heiligen gemalt wurden, gleichsam den Himmelsgrund darstellte, versinnbildlicht der Seidengrund, der durch die applizierten Stoffe durchschimmert, Weltraum oder abstrakten Raum, auf dem alles Figürliche und Gegenständliche Symbolcharakter annimmt. Ein guter Teil der dargestellten Wesen und Dinge, Blumen und Tiere sind Geschöpfe der Phantasie und reden zu uns in einer gleichnishaften Sprache, Sie stehen nie handfest vor uns. Verwoben in Grund, führen sie ihr Eigenleben,

Wie die Stickkünstlerinnen der späten Gotik, deren heute so selten geübtes Kunstwerk sie fortführt, benutzt Tatiana Ahlers-Hestermann ihre Technik, um eigene künstlerische Möglichkeiten zu finden. Sie ist fähig, der Stickkunst neue Impulse zu geben. Ch.-M. P.