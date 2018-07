Die Frankfurter Herbstmesse 1951 vom 2. bis September ist mit 3 401 Ausstellern größte deutsche Mustermesse nach dem Kriege: Nicht weniger als 27 Branchen geben einen fast vollständigen Überblick über das große Verkaufsgüterangebot und lassen infolge der bemerkenswert hohen Beteiligung des Auslandes die sehen gebotene Möglichkeit eines echten internationalen Marktvergleiches zu. Allein 1294 Firmen – 38 Prozent aller Aussteller – aus 34 europäischen und überseeischen Ländern sind in sieben eigenen Pavillons sowie in den betreffenden Branchengruppen vertreten, an der Spitze Frankreich mit 230, gefolgt von Italien mit 222 Ausstellern.

In den drei größten Hallen auf einer Gesamtfläche von über 23 000 Quadratmetern repräsentiert sich das bedeutendste Textilangebot aller deutschen Messen mit 1023 Ausstellern (173 aus dem Ausland). Aber auch in den anderen Konsumgüterzweigen kann gegenüber dem Vorjahr ein verstärktes Angebot festgestellt werden, das sich in seiner abgestimmten Auswahl sowohl qualitativ als auch preislich der allgemeinen wirtschaftlichen Situation anpaßt.

Über das kommerzielle Ergebnis der Messe läßt sich vorerst noch nichts Bestimmtes voraussagen. Der Messetermin ist alles andere als günstig. Bereits die Frühjahrsmesse stand unter dem Zeichen der Absatzkrise, doch animierte damals die steigende Preistendenz den Handel zum Füllen seiner Läger, während gegenwärtig Kaufunlust der Kundschaft und Abbröckeln der Weltmarktpreise zu vorsichtigen Dispositionen mahnen. Trotzdem war schon in den ersten Messetagen eine lebhafte Verkaufstätigkeit zu beobachten. Nach anfänglicher Zurückhaltung scheint der Einzelhandel auftragsfreudiger zu werden, wobei er sich allerdings nur auf kurze Sicht eindeckt und die Lagerhaltung der Industrie überläßt. Viele Orders laufen unter Preisvorbehalten bei Festsetzung von Höchstpreisgrenzen. Bevorzugt werden vor allem qualitativ gute Waren in den unteren und mittleren Preislagen. Ein unerwartet flottes Geschäft kann die Textilbranche, insbesondere die Bekleidungsindustrie, verzeichnen. Die Höhe der Aufträge richtet sich meist nach dem Umfang der Lagerräume, bedingt durch das Ergebnis, des Sommerschlußverkaufs.

Die ausländischen Aussteller äußern sich über den bisherigen Messeablauf zufrieden und sehen ihre Hoffnungen erfüllt. Die ihnen zur Verfügung gestellten Messekontingente in Höhe von 5,244 Mill. $ waren gleich zu Beginn der Mustermesse größtenteils ausgenutzt, wenn auch unterschiedlich innerhalb der einzelnen Länder. Darüber hinaus bahnte sich ein bemerkenswerter zwischenstaatlicher Warenaustausch an, der ein Äquivalent für die so knappen Devisenkontingente bietet, obwohl Frankfurt in Anbetracht seiner Messebedeutung von allen Städten noch am besten bedacht wurde. Allgemein darf angenommen werden, daß die Umsätze nicht ganz an die des Vorjahres heranreichen, was aber keinesfalls den Schluß zuläßt, daß die Frankfurter Messe an Bedeutung verloren hätte. Vielmehr liegt dies in der zur Genüge bekannten wirtschaftlichen Depression begründet. Frankfurt ist organisatorisch und wirtschaftlich „die deutsche Mustermesse par excellence“, ein Prädikat, das der Bundes wirtschaftsminister schon im Frühjahr dieser Messe gab und dessen Berechtigung sie auch in diesem Herbst wieder bestätigte. K. B.