Mit dem Tragen von Orden steht es so: Einige sind dafür, andere sind dagegen, und anderen wiederum ist es gleichgültig. Die dafür sind, hassen jene, die dagegen sind. Die dagegen sind, hassen jene, die dafür sind. Beide zusammen hassen die Gleichgültigen. Da nun die Gegensätze so entschieden sind, muß man um so demokratischer verfahren. Keiner sollte versuchen, den anderen zu vergewaltigen. So darf es kein Gesetz geben, das das Tragen von Orden zur Pflicht macht, und kein Gesetz, das das Tragen von Orden verbietet. Aber eines muß eingehalten werden: Verfälschen darf man Orden nicht. Ein Orden wird zu einer bestimmten Gelegenheit für bestimmte Dienste gestiftet. Deshalb geht es nicht an, ihn nachträglich zu verändern, etwa durch Gesetz das Hakenkreuz von den Orden des letzten Krieges zu entfernen. Böse Zungen könnten sonst verleitet sein, zu sagen: Welch ein Symbol für unseren heutigen Staat. Das Hakenkreuz ist abgewischt, alles andere ist geblieben. -l