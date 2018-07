Eine ausländische Firma hat sich an verschiedene deutsche Industrie- und Handelskammern gewandt und darum gebeten, ihr Spezialisten zur Inbetriebnahme einer Uhrentriebanlage zu benennen. Dabei hat sie sich nicht geniert, anzugeben, daß diese Anlage von der 1945 demontierten Firma Weihs & Sohn, Gosheim, Kreis Tuttlingen, stammt. Eine der befragten Kammern hat der Firma geraten, sich doch wegen der erforderlichen Fachkräfte an die Firma Weihs & Sohn selbst zu wenden. Diese Firma werde sicher, so schreibt die Handelskammer, am ehesten in der Lage sein, die benötigten Auskünfte zu erteilen. – Im Jahre 1951 gehört schon ein bemerkenswertes Maß von Taktlosigkeit dazu, das unselige Kapitel der Demontagen in dieser Form zu beschwören. Wir sind der Meinung, daß die Empfängerländer deutschen Demontagegutes allein mit dem fertig werden sollten, was sie bekamen. Außerdem wirft dieser Vorgang wieder ein bezeichnendes Licht auf den wirtschaftlichen Wert der Demontagen: 1945 wurde abgebaut, und 1951 sucht man Fachleute Zum Wiederaufhau. E