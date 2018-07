Gerhard Krüger, der Mann im SRP-Hintergrund

Von Paul Hühnerfeld

Nicht lange genug war Eberhard Stern in der Sozialistischen Reichspartei – sonst hätte er bei seiner Austrittserklärung neben Dr. Doris und Otto Ernst Remer jenen Mann angegriffen, der im Hintergrund die Geschicke dieser „nationalen Oppositionspartei“ leitet: Dr. Gerhard Krüger. Vielleicht hat Stern nicht gewußt, welche Macht dieser Mann in der SRP besitzt und auch von dem früheren Leben des Dr. Krüger hat er sicher keine Kenntnis gehabt. Denn sonst wäre es unverständlich, daß er sich die Vorgeschichte des Dr. Krüger bei seiner Polemik entgehen ließ.

Man weiß nicht, was die Angestellten der Dienststelle des NS-Studentenbundes über Dr. Gerhard Krüger sagten, als er 1933 als Studentenführer abgesetzt wurde, weil er sich zu sehr für die weiblichen Studenten interessierte. Man weiß aber, wie ihn die Angestellten der Deutschen Botschaft in Paris 1941 betitelten: sie nannten ihn den „NS-Politruk“. Aber zwischen 1933 – seiner erzwungenen Abdankung als NS-Studentenführer – und seiner Pariser Tätigkeit 1941 liegen für den mittelgroßen schlanken Mann mit Brille und betont militärischem Haarschnitt fette Jahre. Sein Gesicht, obwohl nicht dicklich, hat etwas verquollen Weichliches an sich; es ist ein „verwischtes“ Gesicht, dem die eigene forciert laute Stimme ständig Mut zuzureden scheint. Vom NS-Studentenbund ging er zur NS-Schrifttumsstelle unter Philipp Bouhler. Dort hatte er die Aufgabe, das deutsche Konversationslexikon auf NS-Geist umzuarbeiten.

Vielleicht war diese Beschäftigung Legitimation, genug für die Abteilung „Deutschland“ des Auswärtigen Amtes, Dr. Gerhard Krüger als Legationsrat im Rang eines Reichhauptamtsleiters (Krüger ist Träger des Goldenen Parteiabzeichens) einzustellen. Die Abteilung „Deutschland“ stand unter der Leitung des Unterstaatssekretärs Martin Luther. Der hatte den Auftrag, im Auswärtigen Amt den „verfluchten liberalen Geist“ zu tilgen. Dabei half ihm ein Mann, namens Büttner. Der bekleidete 1941 denselben Posten, den Krüger acht Jahre zuvor innegehabt hatte: er war NS-Studentenführer. Die Herren Luther und Büttner hatten bei ihren Umschulungsaufgaben besonders die Deutsche Botschaft in Paris unter Abetz ins Auge gefaßt. Sie schien ihnen nicht nur ein Hort Frankophiler, sondern auch liberaler Gesinnungen zu sein; und also schickte man das beste braune Pferd im Stall, den Dr. Gerhard Krüger, als Kulturattache nach Paris.

Aber Dr. Krüger, der schon gegen den Charme blonder deutscher BDM-Mädchen anfällig gewesen war, geriet auf dem Pariser Parkett erneut ins Rutschen; ausgelöst wurde sein Fall durch das Knie einer französischen Dame (der Frau eines Zeitungsverlegers), die an einem Essen der Deutschen Botschaft im „Maxim“ teilnahm. Die Dame hatte den Kulturattaché aus Versehen mit dem eben erwähnten Knie angestoßen, was jener zum Anlaß einer unmißverständlichen Annäherung nahm. Die Französin meldete den Vorfall der Botschaft.

Vielleicht wäre dennoch alles gut gegangen, wenn nicht eine besonders hübsche Sekretärin der Deutschen Botschaft dem Kulturattaché schon lange aufgefallen wäre. Die Sekretärin der Botschaft wohnte damals im Hotel Palais d’Orsay; Krüger verfolgte sie bis auf ihr Zimmer. Der anschließende amtliche Bericht über den Vorfall, den die Sekretärin am anderen Tag meldete, stellt zum Schluß fest: „Nach längerem Ringen (mit der Sekretärin) war Dr. Krüger physisch nicht mehr in der Lage, sein Vorhaben auszuführen ...“