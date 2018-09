Charles Péguy: Erkämpfte Wahrheit (Bastion-Verlag, Düsseldorf, 160 S., Leinen 5,80 DM). – Eine Auswahl wesentlicher Erkenntnisse und Gebelsdichtungen aus den „Cahiers'', der Zeitschrift, die der Begründer des modernen französischen Katholizismus von 1900 bis zu seinem Tode 1914 leitete. Erweiterung der „Pensées“, die sein Sohn und Nachlaßverwalter Pierre 1936 in Paris herausgab.

Joseph Conrad: Der Nigger vom Narzissus (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 324 S., Leinen 8,80 DM). – Das Meer als Gleichnis der Mächte des Bösen, die Menschen in verzweifeltem und im Grunde vergeblichem Kampf mit ihnen – dieses Grundmotiv Conrads bestimmt auch den Roman von dem schwindsüchtigen Neger an Bord der vom Sturm umtobten Brigg „Narzissus''. Dazu die beiden bedeutenden Novellen „Caspar Ruiz“ und „Freya von den sieben Inseln“.

H. G. Wells: Die Zeitmaschine (rororo-Taschenbuch, Rowohlt Verlag, Hamburg, 16. S., 1,80 DM). – Der unheimlichste und aktuellste unter den utopischen Romanen des englischen Zeitkritikers, der vor fünf Jahren starb: Der Flug ins Jahr 800 000, in dem die Erde durch den Aufstand der Lemuren untergeht.

Maurice Sandoz: Der magische Kristall (Morgarten Verlag, Contzett & Huber, Zürich, 189 S., Leinen 10,– Fr.). – Begegnungen des französisch-schweizerischen Romanciers mit weltberühmten (Saint-Saens, Diaghilew, Nijinsky) und skurril-bezeichnenden Figuren dieses Jahrhunderts, in feingeschliffenen szenischen Bildern.

Georges Bernanos: Vorhut der Christenheit (Verlag L. Schwann, Düsseldorf, 248 S., Leinen 7,80 DM). – Von Walter Warnach ausgewählte und übersetzte Hauptstellen aus den großen polemischen, gegen die Trägheit des Geistes und den Verrat des Menschen an die Apparaturen gerichteten Schriften, die zum größeren Teil noch unübersetzt sind.

Derselbe: Die begnadete Angst (Jakob Hegner Verlag, Köln, 220 S., 7,80 DM). – Das letzte, 1948 vollendete Werk des großen katholischen Autors: Ein Filmszenarium nach Gertrud von Le Forts Erzählung „Die Letzte am Schafott“, vor kurzem in Zürich auf der Bühne gespielt. Im Mittelpunkt dieser „Dialoge der Karmelitinnen“ die Gestalt der Furchtsamen, bei der die Gnade die Todesangst überwindet.

Jean Giono: Ernte / Der Berg der Stummen (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 280 S., Leinen 8,80 DM). – Neudruck von zwei der prachtvollsten Romane von Giono, die die provenzalische Bauernwelt in ihrer ungebändigten Lebenswut malen.

John Steinbeck: Die Schelme von Tortilla Hat (rororo-Taschenbuch, Rowohlt Verlag, Hamburg, 160 S., 1,80 DM). – Die Urgestalt des strolchenden Schelmen und heiteren Wohltäters in südkalifornischer Abwandlung. Danny, der Halb-Indianer, und seine Kumpane sind in ihren Eulenspiegeleien zugleich urwüchsig derb und von franziskanischer Sanftmut.