Nach einer fast vierteljährigen Unterbrechung hat die Deutsche Wollverwertung West am Freitag ihre Auktionstätigkeit wieder aufgenommen. In Bremen wurden etwa 3000 Zentner Oldenburger und Schleswig-Holsteiner Wollen angeboten. Das Interesse der Händler war jedoch recht gering, und nur etwa ein Viertel des Angebots konnte abgesetzt werden, obwohl es sich durchweg um sehr gute Qualitäten handelte. In den Kreisen der west- und süddeutschen Züchter hat das Bremer Ergebnis geradezu Bestürzung hervorgerufen. Jedenfalls hat diese Auktion, mit der die neue Saison der großen Versteigerungen deutscher Wollen in Paderborn und Neu-Ulm eingeleitet werden, nicht so wie erwartet, den „Schrittmacher“ abgegeben. Die Enttäuschung der Schafzüchter ist groß; dazu besteht die Vermutung, daß die in Bremen nicht verkauften Partien später, nur zu weichenden Preisen unterzubringen sein werden. Kp.