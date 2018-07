Denkt man einmal darüber nach, wo eigentlich die Berührungspunkte zwischen der modernen Kunst und dem breiten Publikum liegen, so erkennt man, daß sie in allererster Linie auf dem Gebiete der Gebrauchsgraphik zu suchen sind. Bestand im Mittelalter für den einfachen Menschen die Begegnung mit der Kunst etwa in dem täglichen Anblick eines Altarbildes, so wirkt heute auf ihn eine Unzahl von Plakaten ein, an denen er Tag für Tag vorübergeht. Bei allen Diskussionen um die Popularität der Kunst wird diese Tatsache zweifellos viel zuwenig beachtet – dabei macht gerade sie deutlich, wie unzeitgemäß alle Rufe nach Realismus und naturalistischer Bildwiedergabe sind. Denn den Aufgaben eines Plakates entspricht ein abstraktes, „in die Augen fallendes“ Zeichen mindestens in demselben Maße wie dem mittelalterlichen Altarbild die getreue Darstellung einer biblischen Szene, die dem Gläubigen eine lebendige Vorstellung des geschilderten Ereignisses geben sollte. Vielleicht läßt sich daraus für die Kunst folgern, daß auch ihrem Stil anzumerken sein müsse, welche praktischen Erfordernisse sie letzten Endes erfüllt. Man sollte deshalb gerade die stilistischen Entwicklungen nicht nur aus dem geistesgeschichtlichen Blickwinkel sehen, sondern viel mehr aus dem praktischen. Manche „Aussage“ über das Wesen der Kunst würde dann verständlicher sein.

Da nun heute der Graphik eine so große praktische Bedeutung zukommt, sind alle Bestrebungen zur Förderung der künstlerischen Qualität auf diesem Gebiet besonders zu begrüßen. Sie können darin bestehen, daß man die Auftraggeber in der Auswahl der von ihnen beschäftigten Künstler zu beeinflussen sucht. Noch wichtiger aber ist es, die Künstler selbst zur Pflege entsprechender graphischer Techniken zu ermuntern, wie es jetzt durch den von der Kestnergesellschaft in Hannover angeregten Wettbewerb für farbige Graphik geschah.

Die Direktoren der bedeutendsten Museen und Kunstinstitute der Bundesrepublik hatten alle deutschen bildenden Künstler in einem Ausschreiben aufgerufen, dessen Ziel kein Ankauf, sondern eine Verkaufsausstellung sein sollte, die nun im September 1951 gleichzeitig in den von den Veranstaltern geleiteten Häusern stattfindet, bis zum November etwa in zwanzig Städten. Man wollte bewußt zu einer neuen Belebung der farbigen Graphik ermutigen und die Künstler bewegen, sich der vernachlässigten Techniken wieder zu bedienen. Andererseits wollte man den Kunstfreunden Gelegenheit zum Erwerb preiswerter farbiger Originalgraphiken geben, die fünfzehn bis fünfzig Mark kosten und zum Teil billiger sind als Farbreproduktionen von Gemälden.

In Deutschland hat die Graphik seit jeher eine hervorragende Rolle gespielt. Das gilt vor allem für den Holzschnitt und den Kupferstich zum Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, in mancher Hinsicht auch für die um 1800 in Deutschland erfundene Lithographie, die allerdings erst durch Goya und Daumier künstlerische Bedeutung erlangte. Die farbigen Lithographien und Plakate von Toulouse-Lautrec wurden dann um die Jahrhundertwende gleichzeitig mit Gauguins Farbholzschnitten ausschlaggebend für die graphischen Arbeiten Edvard Munchs und zusammen mit diesen für den deutschen Expressionismus. Es begann eine Blütezeit der deutschen Graphik, die bis in die zwanziger Jahre andauerte. An der Spitze stand Kirchner. Seine späten farbigen Holzschnitte und Lithographien wurden ebenso wie die (in Deutschland so gut wie unbekannten) aus Munchs letzter Schaffenszeit von erheblichem Einfluß auf die Werke von Nesch und Nay, die neben Gilles und Grieshaber die farbige Graphik bis heute weiter pflegten.

Die gegenwärtige Ausstellung zeigt Ergebnisse, die gewiß die ursprünglichen Erwartungen übertroffen haben. Insgesamt sind 120 Blätter ausgestellt. Der Verlag „Das Kunstwerk“ hatte nachträglich Preise ausgesetzt; der erste wurde Johanna Schütz-Wolff für ihren Holzschnitt „Frauen mit Kindern“ zuerkannt, der zweite H. A. P. Grieshaber für den Holzschnitt „Mittag“, der dritte E. W. Nay für die Lithographie „Komposition in Braun“; ferner erhielten vierte Preise U. Knispel, R. Kügler, K. Rödel und H. Trier. Besonders hervorzuheben sind noch die farbenfrohen Lithographien Meistermanns und die Arbeiten der beiden jüngsten Künstler: die Linolschnitte des 1928 geborenen Helmut Fiebiger und die Radierung „Ölberg“ des einundzwanzigjährigen Dietmar Lemcke. Der Gesamteindruck ist jedoch nachhaltiger als die Erinnerung an einzelne Blätter. Es ist der Eindruck, daß die farbige Graphik vielleicht von allen künstlerischen Ausdrucksmitteln am meisten unserer Zeit entspricht und daß sich in ihr am reinsten der Stil unserer Gegenwart äußert. Hans Jürgen Hansen