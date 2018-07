Ich stehe auf den Trümmern meines Lebens“, so rief eine Frau pathetisch, vielleicht auch hysterisch, aus vielen Tausenden von Lautsprechern, und es folgte auch die Entgegnung ihres Mannes, der mit tiefer, gelangweilter Stimme sagte: „Ja, ja...“ Dieser Wortwechsel – so unecht, daß man ihn, käme er in einem Drama vor, als „Kitsch“ bezeichnete – ist dank dem Einfall eines modernen Hörspielautors dem Leben entnommen worden. Der Einfall dieses Mannes bestand darin, daß er bei Nacht aus seiner Wohnung heimlich ein Mikrophon hinunterließ, just vor das geöffnete Schlafzimmerfenster eines älteren Ehepaares, das die untere Etage bewohnte. Es war dann der Nordwestdeutsche Rundfunk, der die eheliche Streitszene gemeinsam mit anderen Mikrophon-„Schnappschüssen“ aus dem täglichen Leben unter dem Titel „Bock-Sprünge“ verbreitete, denn der Autor dieser Folge von Indiskretionen hieß Bock. Nicht so, als ob es bei alledem im Hamburger Sendehaus keine Bedenken gegeben hätte! Die Bedenken wären jedoch nicht moralischer, sondern juristischer Art. Sie wurden endlich zerstreut, als der Hörspielautor glaubwürdig darlegen konnte, daß all die Menschen, die er heimlich belauscht und deren Intimitäten er „dokumentarisch“ auf dem Magnetophonband festgehalten hatte, ihm ihr Einverständnis zur Verbreitung gegeben hatten, und dies sogar schriftlich. Ist die Praxis, mit der dies Pseudohörspiel zustande kam, schon erstaunlich, so ist es noch mehr die „Unvoreingenommenheit“, die der Rundfunk bewies; am meisten erstaunlich aber ist, daß die Belauschten so bereitwillig das Einverständnis zur öffentlichen Verbreitung ihrer privaten Auslassungen erteilten. Erstaunlich und – erschreckend!

Wieder einmal ist es die Technik, die hier als die Verführerin auftritt. Und ‚wieder einmal ist es die moderne sachlich oder frivol-geistvoll getarnte Respektlosigkeit vor der menschlichen Persönlichkeit, die der Verführung erliegt. Nachdem man lange genug im Besitze von winzig kleinen Photoapparaten ist, die der Spion als eines seiner wichtigsten Instrumente im Knopfloch trägt, hat man jetzt auch Miniaturmikrophone erfunden, bequem in der Hosentasche zu tragen und viel aufmerksamer denn ein menschliches Ohr, ein mechanischer Spitzel in Perfektion. Schon gibt es auch Schreibtische in amtlichen, halbamtlichen und privaten Büros: da genügt ein Druck auf einen Knopf, und jedes Gespräch, sei es im gleichen Zimmer, sei es in anderen Räumen des Hauses, sei es ein Telephonat, wird „mitgeschnitten“, damit es vor Interessenten jederzeit wiederholt werden kann: ein akustisches Dokument. Nicht nur einer, der aus Westdeutschland mit Berlin telephoniert, muß wissen, daß seine Worte in der Ostzone eingefangen werden können –: auch in der demokratischen Bundesrepublik ist niemand mehr sicher, daß kein unsichtbarer, heimlicher Partner an seinem Gespräch teilnimmt, und sei es „nur“ ein mechanisches Hosentaschenohr. Sechs Jahre ist der Krieg zu Ende, und immer noch gilt der Spruch: „Vorsicht im Gespräch!“ Sechs Jahre ist der Nationalsozialsmus vorüber, und immer noch sind Eingriffe in privateste Sphäre gang und gäbe, Solche Eingriffe werden, wie das heimlich vor einem fremden Schlafzimmer pendelnde Rundfunkmikrophon zeigt, obendrein noch als prächtiger Jux und nebenbei als stilkritisches und psychologisches Test-Verfahren gepriesen, außerdem vielleicht noch als Methode „öffentlicher Meinungsforschung“, als Mittel der Public relations. Symptomatisch, daß die Öffentlichkeit den „Spaß“ widerspruchslos hinnahm. Grotesk, daß dies im Nordwestdeutschen Rundfunk unter der Ägide eines Mannes geschehen konnte, der .gern als ein Repräsentant des Humanismus gilt. Grübelnd über der „Offenbarung des heiligen Johannes“, duldete Dr. h. c. Grimme es, daß eines seiner Rundfunk-Mikrophone Pointen vor fremden Schlafzimmerfenstern fischte. Es hat immer Leute gegeben, die den heimlichen Genuß fremder Privatbriefe jeder anderen Lektüre und den Klatsch jedem anderen Gespräch vorziehen; aber unter der Kennmarke fröhlicher Psychologie – oder psychologisierender Fröhlichkeit – eine Ernte solcher Indiskretionen unters Volk zu werfen, das war unserer Gegenwart vorbehalten.

Wir hören den Einwand voraus. Wir ahnen die Erwiderung, daß selbstverständlich die „Grenzen des Anstandes“ gewahrt worden; seien. Wir ahnen die Mitteilung voraus, manches, was heimlich „mitgeschnitten“ war, sei vor der Sendung von einem „Gremium verantwortungsbewußter Fachleute“ „weggeschnitten“ worden. Man hat sich „gesichert“; daran zweifeln wir nicht. Aber die Methode! Auf die Methode kommt es an! Es gibt keinen verwerflicheren Satz als den, daß der Zweck die Mittel heilige. (Der gute Zweck der Unterhaltung – das unheilige Mittel der Schlafzimmerspionage...) Daß der Zweck die Mittel heilige, ist – gleichgültig, wer diesen Satz zuerst, formulierte – ein Leitsatz autoritärer, daher undemokratischer und im Grund unmenschlicher Gesinnung. Woher sollen wir anderen, die wir nicht zu dem jeweiligen Geheimkreis der Eingeweihten gehören, denn wissen, ob der Zweck miserabler Manipulationen wirklich edel ist? Das Umgekehrte ist richtig und ist demokratisch: Das gute Mittel, zumindest das korrekte Verfahren, kennzeichnet den guten Zweck. Und in jedem Falle ist, wer die Methoden des Gangstertums anwendet oder akzeptiert, in Gefahr, das Richtmaß alles wahrhaft Menschlichen zu verlieren.

Symptom unserer Gegenwart –: Da wird ein Mann namens Platow, der sich als Journalist bezeichnet (und deshalb von vielen Journalisten instinktiv aus Gründen der „höheren Gruppenmoral“ in Schutz genommen wird), beschuldigt, sich mit Hilfe aller Heimlichkeitsmethoden (sei es Beamtenbestechung, sei es private Indiskretion) in den Besitz wichtiger Nachrichten gesetzt zu haben, deren Wert vor allem darin bestand, daß sie der großen Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis kamen. Wer die – gelinde gesagt – durchaus unseriöse, durchaus unkorrekte Methode dieser Wirtschaftsnachrichten-Sammlung beim rechten Namen nennt (den die Richter und die verantwortlichen Männer der Ministerien hoffentlich in aller Öffentlichkeit aussprechen werden), der kann von Eingeweihten hören: „Nichts gegen Dr. Platow! Was glauben Sie, was ich durch seine Nachrichten Geld verdient habe!“ Hier sieht man – auch hier –, wie wieder einmal der Zweck die Mittel heiligte. Mag getrost durch solche Methoden das Vertrauen zum Staat in die Brüche gehen –: zum guten Zweck des Geldverdienens sind alle Mittel recht. Wer nicht spitzelt, der erfährt nichts – so meinen solche Gute-Zweck-Apostel allzumal –, wer den Gegner nicht durch Mikro-Photoapparate, durch Mikro-Hosentaschen-Phone und Magnetophon-Bänder „festnagelt“, hat keine „dokumentarischen“ Mittel in der Hand, und die Mittel zu haben, ist wichtig, sei es auch nur zum Spaß oder zur Psychologie. Was dabei „gewonnen“ wird, das ist: der Heuchelei Vorschub zu leisten; den Beamten und jedem Menschen, der in Gefahr ist, belauscht zu werden, gehörig angst zu machen, ihn vorsichtig werden zu lassen, ihm die Persönlichkeit zu nehmen, ihn zum Automaten zu verwandeln und ihn, sobald er Einzelmensch zu werden droht (sei es im Büro, sei es im Schlafzimmer), zurückzustoßen in die von Machtmenschen gelenkte und von Psychologen „aufschlüsselbare“ Masse. Denn „Wissen ist Macht“. Was dabei verlorengeht, ist das Vertrauen zum Staat und zum Einzelmenschen, ist alles, um dessentwillen es sich lohnte Mensch zu sein. Ganz abgesehen davon, was der liebe Gott – an den zu glauben jeder demokratisch-bessere Herr vorgibt – darüber denkt... Josef Marein