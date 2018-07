Von unserem Londoner Korrespondenten

W. W. S. London, im September Um Löhne und Preise, Lohnstopp und Lebensstandard, legalen und illegalen Streik drehten sich seit Jahren die großen. Kongresse der englischen Gewerkschaften, denen nicht weniger als sieben Millionen Arbeiter angehören Aber soviel auch in diesem Jahr über solche Lebensfragen in England debattiert wurde, so deutlich stand doch immer ein Politikum im Mittelpunkt: der Kampf um die Macht in der Labour-Bewegung. Der Rücktritt Aneurin Bevans, der Elan dieser forschen Rebellion, das Ziel dieser raffinierten Taktik, all das deutete auf entscheidende politische Schlachten beim Gewerkschaftskongreß in Blackpool und beim Sozialistischen Parteikongreß in Scarborough.

Bevan hat die Schlacht von Blackpool verloren. Wie ging das zu? Die Führung der Gewerkschaften griff unter außenpolitischen Aspekten an und blieb innenpolitisch in der Defensive. Zwar fehlte diesmal der Außenminister, der den im Wintergarten versammelten Funktionären das düstere Epos unserer Gegenwartsgeschichte entworfen hätte. Morrison nämlich, von seiner nordischen Ferienreise kommend, blieb nur kurz in Whitehall, räumte, wie er sich ausdrückte, im Foreign Office rasch und säuberlich auf und flog gleich nach San Franzisko weiter. In Blackpool aber sprachen Männer der Gewerkschaftsbewegung mit kräftigen, klaren Argumenten über Ursache und Folge der Kriegsgefahr. Beide sind klar. Die Ursachen, die nicht im Denken und Verhalten des englischen Volkes zu suchen sind. Die Folgen, die ganz im Gegensatz dazu vom Volk getragen werden müssen. Solange Kriegsgefahr besteht, besteht die Notwendigkeit zu rüsten. Da gibt es kein Zögern und Zweifeln. Dies jedenfalls fand der Gewerkschaftskongreß, so entschied er sich – und so verlor Bevan seine Schlacht.

Natürlich fehlte es nicht an kritischen Augenblicken, die den „Rebellen“ Chancen boten. Die deutsche und die japanische Aufrüstung gehörten dazu. Die Mehrheit der Gewerkschaftsführung schrumpfte bei diesen Themen erheblich zusammen, und die Köpfe wurden redlich rot im Streit. Schließlich war es nur die verbissene Disziplin der Mehrheit, die der kommenden Alliance mit dem Gegner von gestern den Sieg verlieh.

Auch der Verzicht auf eine dröhnende, Lohnforderung fiel nicht leicht. Das brennende Problem wurde gestreift, aber schließlich doch irgendwie umschifft; aber noch manche erbitterte Diskussion wird darob im Laufe dieses Winters entbrennen. In Blackpool jedoch hat niemand vermocht, politisches Kapital daraus zu schlagen. Obgleich es manch einen – Bevanisten und Kommunisten – nach solchem Lorbeer gelüstete. Vollends der Versuch der Kommunisten, Sitz und Stimme im Gewerkschaftsrat zu erobern, wurde vereitelt. Ja, ihr Erzgegner, Arthur Deakins, wurde zum Präsidenten des Gewerkschaftskongresses gewählt. Der Kongreß steht also unerschütterlich hinter Attlee – und der westlichen Strategie des bewaffneten Friedens.