Zu Joyce Garys neuer Romandichtung

Von Ingeborg Hartmann

Man bringt den Menschen bei, einen zu lieben und sich selbst für schlecht zu halten, wenn sie nicht tun, was man für richtig hält. Nur auf diese Weise kommt man zu einem Regiment der Liebe.“ Aber was kann Liebe vollbringen, wenn sie das Gefühl der Abhängigkeit stärkt, das letztlich doch nur eine Folge des Sichschuldigfühlens sein kann? Es erwächst daraus, gegen den Willen der Liebenden, der unbewußte, fast immer unterdrückte und nie eingestandene Haß, der mit der Liebe eine Fusion eingeht, bei der nach außen die Liebe dominiert, tatsächlich jedoch der Haß alle reinen und guten Empfindungen überwuchert. Dieser Prozeß kann sich in Jahrzehnten entwickeln; aber er kann sich auch jäh aus einer Situation herauskristallisieren, ohne daß der Vorgang den liebenden Gegenspielern klar zum Bewußtsein kommt. Zwischen Haß und Liebe pendelt die Skala der Gefühle. Schuld, Abhängigkeit, Verantwortung, Angst und Vereinsamung sind ihre Stationen. Der Wille des einzelnen ist nicht mehr stark genug, um durch geistige oder räumliche Trennung die ersehnte Loslösung zu realisieren. Doppelt gebunden nach einer Auflehnung gegen das „Regiment der Liebe“, wirken sich Anziehung und Abstoßung unmittelbarer aus denn je zuvor.

Drei Schwestern, in der viktorianischen Zeit aufgewachsen, behütet, umsorgt, mit scheinbar festumrissenen, vorbestimmten Lebensaussichten, durchleben in fast achtzigjährigem Dasein alle Stufen und Varianten einer hassenden Liebe. Zwischen den beiden unverheiratet Gebliebenen steigert sich das Für- und Gegeneinander allmählich und – endet mit einem gewünschten, aber nur in Gedanken ausgeführten Mord an der Älteren, während mit dem Tage ihrer erzwungenen Ehe die Mittlere gegen die Mutterstelle vertretende Älteste nur noch von loderndem, liebendem Haß erfüllt ist.

„Schwestern“ heißt der jüngste Roman des großartigen englischen Romanciers Joyce Cary in der deutschen Übersetzung von Margret von Bismarck (Wolfgang Krüger Verlag, Hamburg, 471 S., Leinen 14,80 DM). „The Moonlight“ nannte der Dichter sein Werk und trifft damit die äußeren Spiegelungen, den milchigen, trüben Zauber des unterdrückten Lebensgefühls jener Jahre, in denen die Umwelt den entscheidenden Faktor im Leben der bürgerlichen Menschen darstellte. Die Entwicklung der Schwestern, alle drei von den gleichen Erwartungen erfüllt und für die Ehe erzogen, steigert sich in die denkbar krassesten Kontraste, wenn auch ihr Leben, gleichsam vor den Augen der Öffentlichkeit, in parallel geordneten Bahnen verläuft. Die Menschen selbst jagen sich von Fegefeuer zu Fegefeuer, um schließlich in sich selbst zu verbrennen. Sie leben nicht, weil sie das Leben lieben, seine Schönheiten suchen und sich an ihnen erfreuen, sie erfüllen eine leidige Pflicht, und die Säuerlichkeit und Blässe ihrer Sehnsucht übersteigt nie den einmal sorgfältig abgesteckten Rahmen. Erst die heutige Generation, eine späte Tochter der Jüngsten der Schwestern, läßt alle Konvention unbeachtet und bekennt sich freimütig zu einer unabwendbaren Einsamkeit, ohne dabei am Leben selbst vorüberzugehen.

Das Schicksal der drei Schwestern zeichnet sich in Joyce Garys Roman vor den rückblickenden Augen der letzten Lebenden ab. Ein Duft, ein Name, ein Bild läßt Erinnerungen in ihr aufklingen, und auch nach dem Tode noch lebendig steigen die Gestalten empor und werden zur Verantwortung gezogen. Im Unterbewußtsein drängen sich die zwielichtigen Bilder, keine Bitterkeit hat sich gemildert, keine Härte wurde abgeschliffen, es blieb nichts Versöhnliches, nichts, was ein Glück hätte bedeuten können. Es bleibt die Last des Lebenmüssens.